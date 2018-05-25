Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ

Дочь известной певицы Любови Успенской опубликовала пикантные фотографии. Татьяна позировала без одежды.

Единственная дочь Любови Успенской живет за границей. Татьяна Плаксина – художница. Она занимается йогой, преподает, расписывает одежду и много путешествует. А на официальной странице в Instagram публикует фотографии из разных точек планеты и, разумеется, селфи.

Недавно 29-летняя Татьяна выложила несколько кадров, на которых запечатлена без одежды. Судя по указанной геолокации, сделаны они в Коста-Рике. Наследница Успенской позировала в воде, предусмотрительно прикрывая стратегически важные места.

Судя по количеству лайков, изображения произвели фурор. Фото разлетелись по Сети, и многочисленные пользователи прокомментировали их: "Это реально дочка Успенской? Ого!", "Красотка", "Дива", "Богиня", Как Афродита из пены морской", "Ослеп от красоты!"

Публикация от @tatiana_plaksin_ 21 Май 2018 в 12:51 PDT

Отметим, что Любовь Успенская нечасто видится с дочерью. "Летом Таня приедет ко мне в Испанию, где проведу отпуск, потом я слетаю к ней в Коста-Рику. А вот в Москву она не хочет почему-то. Может, это и неплохо – у нас есть шикарная возможность скучать друг по другу", – рассказала артистка в недавнем интервью.

Публикация от @tatiana_plaksin_ 22 Май 2018 в 9:33 PDT

По словам певицы, наследница намерена в ближайшее время перебраться в Израиль. "Говорит, что устала от Америки. Сейчас усиленно учит иврит, потому что хочет узнать свою родину, вникнуть в традиции своего народа", – пояснила королева шансона.