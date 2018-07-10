Лолита расправилась со знаменитой подругой

Эксклюзив Интервью Гинеколог поставил диагноз "растянутой" Рапунцель Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Вторник 10 июля
Лента новостей
19:51
На Западе издеваются над трагедией подлодки "Курск"
19:06
"Реал" избавился от лучшего футболиста мира
18:51
Напуганный Путиным Порошенко дал странный совет Трампу
18:45
Роналду отказался от 200 миллионов евро
18:33
Названа внезапная опасность для мужского здоровья
18:01
У гонщицы Мары Багдасарян отбирают российский паспорт
17:34
Почему хорваты ненавидят Россию и кричат "Слава Украине!"
17:16
Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
17:12
В Москве откроется первая в России выставка Instagram-снимков
16:58
"ЕР" возьмет на контроль выплаты учителям за ГИА
16:54
Украина сделала России неожиданное предложение
16:43
Большинство регионов поддержали пенсионную реформу
16:28
Половина туристов в Сочи оказались москвичами
16:13
Украина угрожает ФИФА из-за скандала с хорватами на ЧМ-2018
16:08
Собчак простили за подаренный Киеву Крым
15:44
В Госдуме открылась выставка "Моя улица"
15:32
Глютен: уловка маркетологов или опасный яд
15:30
США в истерике от новой российской ракеты
14:58
Илон Маск из Таиланда показал затопленную пещеру с детьми
14:54
Госдума реформирует систему судопроизводства в России
14:40
Черчесов о поддержке Урганта: Меня не Надежда зовут
14:38
Шепелев разрушил семью знаменитого актера
14:36
"Фадеев всех обманывает": опубликовано видео разоблачения продюсера
14:34
Мужчине грозит тюрьма за разборки с десятилетним ребенком
14:23
В аварии под Москвой погибли два человека
14:19
Пугачева назвала Галкина старичком и отказалась с ним спать
14:18
Украина решила оплатить выходку хорвата на ЧМ-2018
14:16
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех детей и тренера
14:08
Бывший довел ведущую "Дома-2" до истерики в эфире
14:08
В Башкирии 12 детей попали в ловушку из-за поднявшейся воды
13:53
Суд подтвердил невиновность прихожанина храма в деле об убийстве
13:49
За спасение Сирии Трамп подарит Путину Украину
13:43
Развеян самый популярный миф о Сардинии
13:37
В Удмуртии за день утонули двое детей
13:31
Роналду страстно утешили на яхте после вылета с ЧМ-2018
13:25
Жестокое избиение девушки в Москве попало на видео
13:25
В Татарстане мужчина восемь часов насиловал жертву
13:18
Миддлтон в "кокошнике" затмила "бледную моль" Маркл
13:14
На Урале пенсионеров до смерти запытали в собственной квартире
13:11
Как защитить волосы от палящего солнца
13:11
Тушившего ТЦ "Зимняя вишня" пожарного арестовали
13:05
Россиянам добавят новый налог
12:51
В отделении "Почты России" в центре Москвы нашли оружие
12:47
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
12:46
Рецепт иранского овощного паштета "Мирза гасеми"
12:44
Джордж Клуни разбился в аварии на Сардинии
12:37
Маленький сын Бледанс опух после обвинений во вранье на шоу Малахова
12:27
"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией
12:22
Мать впервые высказалась о новой свадьбе Бузовой
12:20
Петербургу вернули победное граффити с Черчесовым
12:08
Северо-Западная хорда разгрузит движение в Москве
11:56
Кассовые чеки вызывают смертельную болезнь
11:53
"Заигрался король": Киркорову врезали за похабное видео с ребенком
11:49
Попавшую под КамАЗ легковушку сняли на видео
11:38
В Башкирии в вылетевшей с дороги машине погибли три человека
11:36
69-летний Панкратов-Черный получил тяжелую травму
11:35
Лукашенко и Порошенко готовят спецоперацию за спиной Путина
11:15
Вылет России с ЧМ-2018 стал хитом на Украине
11:06
Люди поиздевались над Максаковой с руками в тарелке
10:58
Голливудский актер умер перед днем рождения
10:56
Обезьяна одним ударом "вырубила" маленькую девочку из-за еды (видео)
10:49
Тереза Мэй заменила Бориса Джонсона русофобом-олимпийцем
10:46
ФИФА попала в очередной безобразный скандал из-за хорватов
10:36
Любящая бабушка обнародовала фото раздетой дочери Волочковой
10:26
Над спасенными из пещеры в Таиланде детьми нависла новая угроза
10:04
Заключенный сбежал из колонии на Урале по простыням
10:01
Рак научились лечить кашей и печеньем
09:54
Во Франции человек подхватил африканский вирус
09:42
Звезды-пенсионерки разделись и удивили
09:39
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
09:26
Бывшая любовница хочет вернуть Акинфеева после ЧМ-2018
09:24
Подозреваемый в убийстве во время драки в центре Москвы задержан
09:14
Почему прячут впавшую в кому известную певицу
09:02
Обнаружен самый опасный объект во Вселенной
08:43
"Слава Украине! Белград, гори": опубликовано новое видео с разозлившим Россию хорватом
08:39
На Урале прохожие вытащили из горящей машины детей
08:30
Заместитель начальника колонии присвоил деньги за иконостас
08:28
"Случилось чудо!": счастливый Солнцев с женой-пенсионеркой показали ребенка
08:25
В Раде объявили об "убийстве" Украины
08:17
Пожар на складе с горючим сняли на видео
08:09
Трамп сделал Путину неожиданное признание
22:06
Церковь после скандала избавится от нефтегазовых компаний
21:57
Россиян лишат дешевой водки
21:45
Девушку-трансгендера жестко унизили охранники питерского клуба
21:39
Британия обвинила Россию в атаке на страну
21:27
На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
21:22
"Это убийство": победитель "Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды "Дома-2"
21:12
Украинские водолазы готовятся к захвату Крыма
21:11
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
20:58
Анита Цой рассказала о поиске девушки для сексуальных утех
20:44
Бухгалтер из Удмуртии избежала тюрьмы за крупное мошенничество
20:28
Водонаева ужаснулась выходкам Кержакова и пьяной жены
20:17
Фото лысой Кейт Миддлтон взбудоражили народ
20:15
Взорвавший ЧМ-2018 Дзюба покидает Россию
19:47
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
19:07
Захарова с издевкой прокомментировала уход Джонсона
19:03
Стал известен размер будущих пенсий россиян
18:53
Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал
18:48
На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
18:42
Туристам разрешили воровать в гостиницах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украла биообразец: Еремеев предъявил неслыханные обвинения Мишулиной
Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией
Славившего Украину хорватского футболиста казнили на родине
Ликующего с Хорватией Каспарова просят вернуться в Россию
У Бледанс роман с молодым известным актером
"Что с ней?": жена Певцова разочаровала "старушечьим" образом
Шоу-бизнес

Лолита расправилась со знаменитой подругой

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Громкий скандал певицы Лолиты Милявской с продюсером Еленой Кипер завершился победой исполнительницы. Об этом звезда сообщила в соцсетях.
прочитано 3764 раза

Милявская написала в своем Instagram, что ей удалось выиграть суд над Кипер. Лолита доказала, что продюсер не является автором ее хитов, среди которых – песни "Ориентация – север" и "На "Титанике".

ПО ТЕМЕ

Лолита Милявская показала новое фото дочери и заплакала

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Мне Жалко, что я была наивной и, несмотря на иголочки, которые кололи меня много лет назад, просматривая документальный фильм о создании "ТаТу", показанный на одном из телеканалов, не услышала "об авторе" и, как меня уверяла Елена, "создателе" группы, не нашла даже малейшего упоминания, но все равно верила, что она хоть написала "Ориентацию Север". Позже, на гастролях в Америке, я познакомилась с Настоящим Автором песни, и история не соврала... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала певица в Сети.

Напомним, дрязги Милявской и Кипер начались в феврале 2018 года. Лолита передала управление над некоторыми своими песнями Елене. По соглашению исполнительницы и продюсера Милявская должна была получить шесть миллионов рублей авторских отчислений. Однако этих денег звезда так и не увидела.

"Дура я, что не прочла договор, – корила себя тогда Лолита. – Предупреждаю всех, и коллег тоже: ребята, читать все-таки надо. И посмотрите на идиотку, которая через три года, опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за три года получила 1,5 миллиона рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуем вернуть шесть миллионов рублей".

Сегодня артистка ликует: она смогла расправиться с бывшей подругой, которая воспользовалась ее доверием. Теперь артистка благодарит адвоката и, потирая ручки, ждет свои миллионы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Автор: Руслана Алексеева10 июля 2018, 18:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лолита с мужем показали страсть

567

комментарии

Политика

За спасение Сирии Трамп подарит Путину Украину
Тереза Мэй заменила Бориса Джонсона русофобом-олимпийцем
Трамп сделал Путину неожиданное признание
Британия обвинила Россию в атаке на страну

Шоу-бизнес

Костенко родила дочь безработному Тарасову
Отец-тиран кастрировал Майкла Джексона
Актер Андрей Мерзликин рассказал о победе над раком
Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой

Проишествия

Жестокое избиение девушки в Москве попало на видео
Неожиданная причина отравления "новых Скрипалей"
Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео
Туристке дали 8 лет тюрьмы за критику Египта

Lifestyle

В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Спорт

"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией

Эксперты объяснили поведение футболиста
Шоу-бизнес

Маленький сын Бледанс опух после обвинений во вранье на шоу Малахова

Актриса ответила на негативные отзывы
Шоу-бизнес

Миддлтон в "кокошнике" затмила "бледную моль" Маркл

Супруга принца Уильяма буквально сияла
Шоу-бизнес

"Фадеев всех обманывает": опубликовано видео разоблачения продюсера

Блогер привел сенсационные доказательства

Гороскоп

На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды-пенсионерки разделись и удивили
На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы
Команды-сюрпризы чемпионатов мира по футболу

Спорт

Черчесов о поддержке Урганта: Меня не Надежда зовут
Украина решила оплатить выходку хорвата на ЧМ-2018
Роналду страстно утешили на яхте после вылета с ЧМ-2018
"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией

Регионы

Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
Российского футболиста убили возле кафе
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru