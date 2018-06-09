Возможен летальный исход: россияне молятся за инфицированного Билана

Певец был вынужден отменить концерт из-за болезни. Он работает на износ и себя не бережет.



Запланированный на 10 июня в латвийском Даугавпилсе концерт Димы Билан отменен. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди – это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", – написал артист на своей странице в социальной сети.

Пневмония, которая сразила победителя "Евровидения", это воспаление нижних дыхательных путей, острое патологическое состояние, обусловленное инфекционно-воспалительным поражением. Основная причина развития заболевания — это инфекция, поражающая все структуры легких. Существует множество типов пневмоний, отличающихся по степени тяжести от легких до тяжелых, или даже, тех, которые могут закончиться летальным исходом.

Напомним, что не так давно поклонники обратили внимание на болезненную худобу Билана. Оказалось, что у Димы выявили сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который привел к потере веса. "Да я не специально, – оправдывался Билан. – Все от неправильного питания. Теперь познаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю кашки: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, очень неплохо получается. Знаете, мне понравилось быть худым. Такая легкость ощущается, вернулась забытая гибкость. Так что буду поддерживать это состояние".

