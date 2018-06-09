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16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью

Катя Старшова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова устроила шуточную фотосессию. Поклонники юмор не поняли и принялись поздравлять артистку со скорым материнством.

Продолжение: Опухшая после родов Зейналова показала сморщенную дочь
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В своем Instagram 16-летняя Екатерина опубликовала снимок с прогулки. Девушка запечатлена в синей куртке и джинсах, а из-под одежды у нее выпирает огромный живот.

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"Ждите новый выпуск телепрограммы "Беременна в 16" 😂", – написала Старшова ниже. Пользователи Сети не сразу поняли, в чем соль шутки, и принялись поздравлять барышню. "Поздравляю! Это такая радость!! Кто папочка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты че реально беременна?", "😂💗💗💗Катя напугала)", "Екатерина, вы больше так не пугайте нас!", "Люди пойдумайте пять дней назад она выставляла фото без живота , а теперь беременная ?!", "Это правда???😱😵😵😵😨", – рассуждали интернет-обыватели.

Отметим, что в Сети то и дело появляются слухи о беременности артистки. Звезду они очень злят, она даже разок ответила недоброжелателям в очень грубой форме.

Добавим, что в этом году Екатерина завершила обучение в школе. Девушка окончила учебное заведение экстерном и теперь собирается поступать в вуз. Старшова мечтает связать свою жизнь с медициной, также артистка с детства занимается фигурным катанием и, нужно сказать, добилась серьезных успехов на этом поприще. Профессионально заниматься актерским ремеслом барышня не планирует. Кстати, для выпускного вечера она выбрала платье голубого цвета с пышной юбкой из тюля и аккуратным декольте.

Автор: Руслана Алексеева9 июня 2018, 16:22
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