"Вы – монстр!": Барановская набросилась на многодетную мать в розовом лифчике

Юлия Барановская не смогла сдержать чувств на передаче "Мужское/Женское". От вскрывшихся обстоятельств телеведущая накинулась с яростной критикой не героиню выпуска.

Героями нового выпуска передачи "Мужское/Женское" стали супруги Светлана и Иван Савченко. Специально для шоу женщина нарядилась в черную блестящую кофту с вырезом, из которого выглядывал розовый лифчик, и короткую пышную юбку. Завершали образ ботфорты. Ее избранник предпочел более лаконичный образ – спортивную ветровку, джинсы и кроссовки.

Они пришли на шоу, чтобы пожаловаться – у них забрали маленьких детей и отдали в детский дом. Малышей изъяли после поступившего анонимного звонка с жалобой, что их бьют. Отметим, что всего у Светланы и Ивана семеро детей, причем первые четверо не от него, а от предыдущего брака. Женщина разорвала прежние отношения, поскольку муж постоянно выпивал и бил ее. Затем Светлана сошлась с Иваном, который как раз вышел из тюрьмы, где сидел за кражу.

Отметим, что с детьми не все благополучно, и дело не в одних побоях. Выяснилось, что самый старший – 20-летний сын Светланы – находится под следствием, так как набросился на отчима с ножом, а шесть лет назад был осужден за участие в групповом изнасиловании собственной тетки. Другой сын, подросток, сейчас в тюрьме, где отбывает срок за угон авто. Интересно, что несколько лет назад детей уже забирали из семьи, потому что в доме царила антисанитария и не хватало еды. Кстати, на шоу был показан деревянный дом, в котором царил жуткий беспорядок.

Светлана отметила, что в настоящее время они живут на съемной квартире. Причем самый маленький ребенок – двухлетний Коля – находится с родителями. Ведущие связались по видеомосту с детьми, которых изъяли из семьи. Те в один голос заявили, что не желают возвращаться к родителям. А еще выяснилось, что анонимный звонок совершила подруга дочери Светланы по ее просьбе. Приятельница сообщила, что решилась на звонок, потому что не раз видела, как Иван бил детей. Да и 20-летний сын Светланы совершил нападение на отчима, чтобы "прекратить кошмар", который творится в семье.

Выступила и начальник отдела опеки и попечительства города Карпинска Елена Шарина. Она отметила, что дело непростое. "По каждому из детей уже выявлено 18-30 эпизодов избиений. Этот Иван ведь не только за кражу сидел, его потом еще дважды судили за избиение детей, и дважды по статье "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность". Не зря ведь двое мальчишек сейчас сидят – научил он их", – заявила Шарина.

В результате переполненная вскрывшимися данными ведущая Юлия Барановская не выдержала и набросилась на Светлану Савченко с яростной критикой. "Виноват ли Иван в избиении детей, выяснит следствие. Но Вы, Светлана, монстр, а не мать! Уцепились за молодого парня, в то время как у вас двое детей сидят, а остальных забрали в детдом!" – заявила Барановская.