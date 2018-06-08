"Не стало Леньки": умер актер из фильма "Любовь и голуби"
Сегодня, 8 июня, актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин сообщил на своей странице в Facebook, что умерла звезда советского кино Игорь Лях. Как сообщает издание Lenta.ru, в театральном училище имени Щепкина, где Лях преподавал на кафедре мастерства актера, отказались подтвердить или опровергнуть информацию о его кончине.
Отметим, что Игорь Владимирович наиболее известен по роли в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Также Лях работал в картинах "Недоросль", "Святое дело", "Тариф новогодний", "Жизнь и судьба", "Елки 3".
Артист служил в Малом театре. Работал в Центральном
академическом театре Российской армии, в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, в экспериментальном театре "Детектив". Участвовал в спектаклях
антрепризы Центрального дома работников искусств и творческого центра имени В. Мейерхольда. Игорь Лях награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" II
степени – за большой вклад в развитие отечественной культуры и подготовку
высокопрофессиональных специалистов в области театрального искусства.
Не стало Леньки....светлая память! pic.twitter.com/k4IiLMnLm4— Тревор Колби (@trevor_kolby) 8 июня 2018 г.
Добавим, 21 апреля в собственной квартире скончалась Нина Дорошина, исполнившая главную роль в фильме "Любовь и голуби". У нее остановилось сердце.
Как писали Dni.Ru, перед смертью артистка кричала и звала на помощь. Первыми откликнулись соседи, но спасти Дорошину не удалось.
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