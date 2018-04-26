"Инвалидная команда": на немощных Волчек и Гафта больно смотреть

Имена Галины Волчек и Валентина Гафта прочно ассоциируются с "Современником". Каждый из них отдал этому знаменитому театру более полувека. Но сегодня некогда легендарные актеры выглядят крайне плохо – девятый десяток лет дает о себе знать.

На прощание с Ниной Дорошиной худрука театра Галину Волчек привезли на инвалидной коляске. У нее серьезные проблемы с позвоночником – межпозвонковая грыжа. 84-летняя Волчек – дама с формами, поэтому вес ее тела давит на межпозвоночные диски, вызывая невыносимую боль и не давая двигаться без поддержки. А прооперироваться мешает больное сердце. Стоит заметить, что постоянные стрессы в жизни худрука и режиссера привели также к проблемам с легкими и к гипертонии.

Валентин Гафт, который тоже был у гроба, больше не может передвигаться без посторонней помощи – его постоянно поддерживают под руки. Проблемы со здоровьем у актера начались в 2011-м, когда врачи из Института Склифосовского диагностировали у него инфаркт. А в 2014 году стало известно о тяжелом состоянии артиста. Медики провели сложную операцию и ввели его в состояние искусственной комы. Среди поклонников поползли слухи, что у Гафта подозревают онкологию и болезнь Паркинсона. Но опять 82-летний актер вернулся на сцену...

Вероятно, без работы он уже просто не сможет – решил держаться до конца. Ведь известна масса примеров, когда артисты умирали на сцене: Никите Быченкову стало плохо во время спектакля "Компаньоны" на гастролях в Оренбурге; у Андрея Миронова произошло кровоизлияние в мозг на сцене Рижской оперы во время постановки "Безумный день, или Женитьба Фигаро"; Борис Лифанов закончил спектакль "Восемь любящих женщин" в Тверском театре драмы, а когда закрылся занавес, потерял сознание; Михаил Глузский рухнул без чувств на поклоне...

Глядя на немощных легенд "Современника", у поклонников наворачиваются слезы. "Все такие старые, просто дряхлые уже. А в детстве мы бегали на их спектакли, и они все были молодые и задорные", – пишут люди.

"Как важно уйти вовремя и достойно! Но это публичные люди, театр для них – допинг! И человек возомнил себя незаменимым и упорно не хочет уходить на покой. Что бедняга Гафт, который давно не в состоянии двух слов сказать без подсказки, что прочая инвалидная команда – ну какие это уже актеры, режиссеры? Насквозь больной человек, каким бы принципиальным он ни был, не в состоянии полноценно выполнять свою работу", "Одного понять не могу: одного под руки привели, другую в кресле привезли, третий умер на посту, четвертый – глубокий маразматик. У нас что, в стране незаменимых нет? Это неуважение к зрителям и глубокая материальная зависимость. Как можно руководить коллективом, если не можешь себя обслужить? Талант не покажешь, если ты даже встать не можешь. Куда смотрит Министерство культуры? Сколько молодых талантливых артистов, а руководят немощи во главе с Джигарханяном", – возмущаются зрители.

