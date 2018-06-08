Максакова бьется за миллиардное наследство убитого супруга

После смерти беглого депутата Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств к существованию, по крайней мере она так заявляет. Чтобы поправить свое материальное положение и получить то, что ей и причитается по закону, артистка обратилась в суд. Также оперная дива наняла адвокатов, для себя и маленького сына Ивана.

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