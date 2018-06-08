Максакова бьется за миллиардное наследство убитого супруга
Отметим, что Максаковой есть за что бороться – по некоторым данным состояние Вороненкова оценивается в миллиард рублей. В наследственную массу входят: роскошный особняк в Подмосковье и несколько квартир в престижных районах Москвы.
А еще по имеющейся информации у Дениса имелись апартаменты заграницей – во Франции и США, стоимостью десятки миллионов долларов. Кроме этого, потенциальные наследники начали борьбу за три машина-места экс-депутата, а также коллекцию дорогих часов и ювелирных украшений.
К сожалению для Максаковой, быстро забрать унаследованное от погибшего мужа не получится. Во-первых, Воронков не оставил завещания, а во-вторых, помимо Марии с сыном на свою долю рассчитывают дети Вороненкова от второй жены Юлии – Николай и Ксения, дочь беглого депутата от первого брака Екатерина, а также родная мать Дениса Людмила Николаевна.
Ситуация певицы осложняется тем, что за два года брака с ней Вороненков не нажил крупных объектов недвижимости, а то, что приобреталось до этого Денис оформлял на бывшую супругу Юлию, которая, после смерти депутата, не горит желанием делиться.
По некоторым данным претенденты разделились на два лагеря. С одной стороны Юлия и ее дети, а с другой Максакова с сыном, свекровью, первой супругой и падчерицей, сообщает телепрограмма "ЧП. Расследование" телеканала НТВ.
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