Когда Киев воскресит Вороненкова

Спектакль с убийством и чудесным воскрешением в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко наталкивает на мысль, что политические скоморохи в Киеве с легкостью могут продемонстрировать продолжение шоу. Не исключено, что в будущем с того света вернется, например, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков.

Сразу же после выстрелов, прозвучавших в центре Киева в марте 2017 года, многие пользователи соцсетей, а особенно приверженцы конспирологических версий, заметили, что с убийством беглого депутата что-то не так. И лежит он как-то неестественно, да и на себя не очень-то похож.

Расстрелял Вороненкова подозрительный человек в красных кроссовках, как будто специально хотел попасть на записи десятков камер видеонаблюдения, которыми увешан центр Киева, в таком нелепом наряде. А примчавшаяся на место убийства вдова депутата Мария Максакова, как-то неестественно переживала.

На похоронах своего суженного она и вовсе не так уж и скорбела, даже улыбалась и делала политические заявления. Затем и вовсе, вместо того, чтобы оплакивать мужа, начала активно сниматься в ток-шоу и различных передачах, обвиняя своего первого супруга в том, что он заказал второго.





Через пару месяцев живого Вороненкова встретили в Израиле сразу несколько человек. Среди них была и преподаватель Щукинского театрального института Елена Дунаева. "Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая, чтобы такую чушь выдумать. Он был один", – сообщила она журналистам.

На самом деле, слова Дунаевой вполне могут оказаться правдой: известно, что в Израиле находятся лучшие в мире клиники пластической хирургии, а при современных технологиях положить в гроб вместо Вороненкова могли кого угодно. Самого же "покойника" переправили в Израиль, поменяли ему лицо, придумали биографию и поселили в каком-нибудь тихом городе с видом на море.

Летом прошлого года десятки экспертов по просьбе журналистов комментировали новость об инсценировке убийства экс-депутата. Практически все мнения специалистов сводились к одному – такое вполне возможно. Чуть позже масла в огонь подлил один из израильских каналов, выдавший в эфир десятиминутный сюжет о живом Вороненкове.

Другое дело, что при инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко преследовалась цель обезвредить группу, которая готовила его реальное устранение и, по словам представителей украинских спецслужб, им это удалось. С Вороненковым все может быть несколько сложнее: возможно, никакого заказа на него и не было, а спектакль в центре Киева преследовал совсем другие цели.

Твое лицо, когда приехала на акцию памяти Бабченко, а он живой. pic.twitter.com/tfODzdrsab — Негосдума (@duma_gos) 30 мая 2018 г.

Это мог быть очередной предлог для обвинений в адрес России, а могло быть и желание самого "убитого" исчезнуть из информационного пространства и спокойно продолжить свою жизнь с другим лицом и новым бэкграундом. Кстати, такую же версию сторонники конспирологии озвучивали и по отношению к беглому российскому олигарху Борису Березовскому, закончившему жизнь в пригороде Лондона, как известно, при весьма странных обстоятельствах. Тут можно вспомнить, что Вороненков и Березовский погибли в один день – 23 марта.



Как бы там ни было, украинской политической элите выгодно как реальное, так и срежиссированное убийство Дениса Вороненкова. Инсценировку можно отложить и вынуть из рукава в нужный момент, разумеется, обвинив, как всегда, Россию. По мнению члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна, в Киеве сидят заправские шуты, способные на многое.





"Так легко объявили о смерти журналиста, инсценировку устроили, видимо потроллить всех решили. Интересно какой туз из рукава они вытащат следующим? Не удивлюсь если завтра и Вороненков окажется живым и его просто все это время прятали, чтобы предъявить миру. В этом плане конечно до конца не ясно – Максакова во вдову играет или реально скорбит", – сказал Манукян в интервью Dni.Ru.

Все последние убийства и инсценировки на Украине эксперт назвал звеньями одной цепи, а их основной целью – облить грязью Россию. "Очевидно, что политический цирк на Украине продолжается. Он ощущается во всем – и в заявлениях политиков, и в действиях силовиков. Удивительно, что этих клоунов еще кто-то всерьез воспринимает на Западе", – резюмировал Манукян.