Возмутительное видео нападения взбешенного Казаченко на молодую жену

В руках репортеров телеканала НТВ оказался скандальный ролик, на котором запечатлены Вадим Казаченко и его дамы – Ольга Казаченко и Ирина Аманти. Взвинченный артист накинулся на молодую супругу, вцепившись ей в волосы.

В распоряжении журналистов оказались кадры из здания суда, где на днях снова встретился любовный треугольник: Ирина Аманти, Вадим Казаченко, Ольга Казаченко. На заседании рассматривали иск артиста к молодой жене. Певец требовал, чтобы она вернула ему миллион рублей. Однако суд вынес решение, не оправдавшее надежд Казаченко.

На видео запечатлен момент, когда Вадим бросается к столу, за которым сидит Ольга. Судя по движениям певца, Казаченко пытается отнять у молодой зазнобы мобильный телефон, однако та вовремя среагировала и спрятала смартфон под столешницу. Тогда взбешенный певец хватает Ольгу за волосы.

Люди, находящиеся в зале суда, попытались оттащить Вадима. Тот не сопротивлялся, хотя и предпринимал еще попытки атаковать Ольгу. Интересно, что Ирина Аманти, также присутствующая на заседании, предпочла не вмешиваться в потасовку, хотя, судя по видео, тоже высказала недовольство в адрес соперницы.

Интересно, что в эксклюзивном интервью Dni.Ru Вадим Казаченко заявил: "Сегодня в суде Ольга Дмитриевна просто устроила провокацию на камеру. А я и пальцем ее не тронул – слишком много чести. Она – пыль с моих ботинок. Я просто подошел к ней, чтобы объясниться и попросить перестать провоцировать меня и перестать устраивать шоу на камеру для Первого канала".

Ранее Вадим Казаченко набросился на певца и продюсера Андрея Ковалева на шоу "Прямой эфир". Мужчина пришел, чтобы защитить Ольгу Казаченко. Ковалев и слова не успел сказать, как певец набросился на него и харкнул в лицо водой изо рта. Завязалась потасовка. Впрочем, присутствующие в студии гости быстро разняли разгоряченных мужчин.