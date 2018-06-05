Разин умоляет Украину спасти впавшую в кому певицу

Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Артист попросил спасти жизнь 55-летней солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо.

В своем Instagram Андрей опубликовал фото Ульяны Супрун, запечатленной на фоне желто-голубого флага. Под снимком Разин попросил оказать содействие знаменитой исполнительнице.

"Мы все деятели культуры, обращаемся к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти жизнь 55-летней солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо, которая находится в коме и перенесла сложнейшую операцию в Полтаве. К сожалению, мы не можем к ней приехать из-за политических разногласий. Поэтому просим Вас сделать все возможное для ее выздоровления. Нина очень талантливый человек, и если с ней что-то случится, это будет непоправимая утрата для всех поклонников Нины. Уважаемая Ульяна, спасите Нину. 💙🙏", – обратился к чиновнице Разин.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 5 Июн 2018 в 5:58 PDT

Напомним, что певица Нина Кирсо госпитализирована. Когда артистка оказалась в больнице, врачи констатировали у нее инсульт. 2 июня ей была проведена операция, после которой она в коме.

Напомним, группа "Фристайл" была образована в 1988 году в Полтаве. В первые годы фронтменом коллектива был Вадим Казаченко, но в 1991-м он покинул его. Группа получила популярность благодаря таким хитам, как "Ах, какая женщина", "Целуй меня горячей" и "Прощай на веки, последняя любовь". Кстати, именно с "Фристайлом" Казаченко записал песню "Больно мне, больно".