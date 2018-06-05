"Позор!": сестра носит одежду Жанны Фриске

Младшая сестра Жанны Фриске призналась, что носит вещи покойной артистки. Таким образом Наталья верит, что родственница рядом.

На своей страничке в Instagram Наталья опубликовала селфи и сообщила, что носит одежду своей старшей сестры Жанны. "Когда надеваю вещи систера, у меня ощущение что она рядом со мной... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила Наталья.

Она рассказала подписчикам, что до сих пор хранит вещи покойной артистки. "У нас дома есть шкаф, который мы не открывает почти уже 3 года, чтобы не выветрился ее запах... когда я приезжаю к Жанне в квартиру, я постоянно перебираю все вещи, и вспоминаю, что-то мы вместе покупали, что-то она давала мне поносить", – сообщила Фриске.

Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к откровениям Натальи. Одни с сочувствием и пониманием восприняли ее слова, другие – в штыки. "Позор(((( теперь будет пиариться что одежду ее носит!!! не оставить Жанну в покое!!!", "лишь бы как то зацепиться, теперь одежну ее носит!", "Жанной она не станет хоть каждую минуту будет наряжаться в ее вещи.А так ...как то", "А что зря шмоткам пропадать", "Зачем...", "Жанна .. да она как будто уехала .. не верится .. никак мозг 🧠 не хочет это воспринимать .. эти глаза 👀 ( одни на двоих ) .. не знаю 🤷‍♀️ сколько нужно времени чтобы принять это ?🤷‍♀️время не лечит .. 😢", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 5 Июн 2018 в 3:11 PDT

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Она долгое время боролась со страшным заболеванием: врачи обнаружили у нее неоперабельную опухоль головного мозга вскоре после того, как она подарила сына своему возлюбленному, телеведущему Дмитрию Шепелеву.