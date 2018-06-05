Разин обнародовал фото впавшей в кому артистки и призвал молиться за нее
На своей странице в Instagram Андрей Разин опубликовал фотографию, на которой запечатлен с популярной исполнительницей, солисткой группы "Фристайл" Ниной Кирсо. "1 июня 2018 года в своей квартире была найдена без сознания солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Врачи борются за ее жизнь. Нина в коме. Группа "Ласковый май" молится за ее здоровье💙🙏💙 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Разин.
Поклонников шокировало печальное известие. "какой ужас!! я хорошо ее знаю!!!! Господи, помоги!!!!!!!!", "Дай бог здоровья!!!!", – прокомментировали произошедшее пользователи Сети. Ранее коллега Кирсо по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом (в Полтаве), то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание", – цитирует Кузнецова сайт "Комсомольская правда в Украине".
Когда артистка оказалась в больнице, врачи констатировали у нее инсульт. 2 июня ей была проведена операция, после которой она в коме. Сергей Кузнецов отказался от помощи, сообщив, что у Кирсо есть влиятельные друзья. "Нам же всем нужно просто за Нину молиться", – отметил он.
Напомним, группа "Фристайл" была образована в 1988 году в Полтаве. В первые годы фронтменом коллектива был Вадим Казаченко, но в 1991-м он покинул его. Группа получила популярность благодаря таким хитам, как "Ах, какая женщина", "Целуй меня горячей" и "Прощай на веки, последняя любовь". Кстати, именно с "Фристайлом" Казаченко записал песню "Больно мне, больно".
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