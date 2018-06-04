Округлевшая Боня высказалась о беременности

Телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. Звезда обратилась к поклонникам в соцсетях.

После того как месяц назад стало известно о романе Виктории с французским миллиардером Пьером Андюраном, поклонники начали замечать изменения во внешности звезды, мол, сильно поправилась, лицо стало круглее, увеличилась грудь. Почитатели принялись засыпать телеведущую вопросами о ее положении.

Видимо, Боня решила разом ответить всем любопытным и опубликовала в своем Instagram фото, на котором изображена в свободном бирюзовом платье из шифона. Под снимком звезда с юмором написала "Нет, я не беременна 😆".

Поклонники отметили в комментариях, что были бы только рады интересному положению Виктории. "А жаль,такой наикрасивейшей женщине нужно рожать много,оставлять свое ДНК,обидно что все не так😒 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У нас другой вопрос, а почему не беременна???)))) Пора уже постить фото с ангелочками, а не фразы писать "я не беременна". Стыдно Бонечка должно быть, указ президента РФ не выполняете, демографическую ситуацию в России не улучшаете!!!!", "жаль не беремена, такие как ты должны размножаться))) а всяких бузовых и бородурик стерилизовать с рождения надо", – писали поклонники.

Публикация от victoriabonya (@victoriabonya2) 3 Июн 2018 в 11:46 PDT

Добавим, что ранее телеведущая говорила, что ее отношения с Андюраном можно назвать серьезными: "Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь – такого же возраста, как моя Анджелина". Также Виктория несколько раз отмечала в своих интервью, что мечтает стать мамой во второй раз. Более того, это стало одной из причин ее расставания с отцом первого ребенка – Алексом Смерфитом, который не хотел снова становиться папой.