Виктория Боня сбежала с места страшной аварии

Бывшая подруга "слила" компромат на Викторию Боню. По ее словам, звезда "Дома-2" покинула место ДТП, не пожелав помочь пострадавшим.

На своей официальной странице в Instagram бывшая подруга Виктории Бони провела прямой эфир, в рамках которого выдала компромат на звезду скандального телепроекта "Дом-2". По словам Дарьи Улановской, задолго до обретения славы на реалити-шоу та обожала гонять по ночной Москве на автомобиле, подаренном ухажером. И однажды девушки стали свидетелями страшной аварии.

"Полночь или час ночи. Темнота. Мы рулим. Весна или лето – тепло, нормально. Стоим на светофоре перед магазином. Перед нами то ли "пятерка", то ли "шестерка" – наши несчастные "Жигули". Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, "бомбила" с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь, на уже включающийся красный. В "Мицубиси", условно так назовем, – два парня, пьяные в "мясо". И на огромной скорости они врезается в эти несчастные "Жигули". Машину разворачивает прямо перед нами. Серьезная авария. Они: "А-а-а!" Быстро по газам – и улетели!" – начала рассказ Улановская.

Виктория и Дарья подъехали, чтобы оценить масштабы происшедшего. "Женщина, которая была в "Жигулях", пассажирка, вылетела через лобовое. Она вылетает через лобовое и бухается об асфальт, и у нее от головы начинается растекаться лужа крови. Клянусь вам!" – эмоционально продолжила бывшая приятельница Бони.

Она бросилась на помощь, а вот Боня поступила иначе. Хладнокровие Вики ошарашило Дарью. "Я вылетаю из машины – помогать. Думаю, что делать, звонить в скорую. А Боня мне такая: "Я помчала!" И по газам на машине своей. Она даже не вышла. Просто из окна посмотрела и сказала: "Поехала!" Я говорю: "Боня, как поехала? Я без машины!" А она: "Все-все!" Дала по газам и уехала", – заключила Улановская.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 17 Янв 2018 в 2:42 PST

Журналисты связались с Дарьей, чтобы выяснить подробности. "Да, она просто сбежала. И другими словами это не назовешь. Поэтому ее слова о помощи животным и детям – брехня. Она не стала помогать человеку на дороге, хотя тогда была никем", – цитирует Улановскую StarHit.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 22 Май 2018 в 1:03 PDT

Репортеры взяли комментарий и у представителя Бони. "В жизни разные ситуации бывают. Я не в курсе и отношения к этому не имею. Даша сама изъявила желание помочь, не вижу тут кого-то громкого события", – высказался пресс-секретарь звезды "Дома-2".