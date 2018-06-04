После неудачной "химии" Максакова уехала в Германию

Мария Максакова написала проникновенный пост на своей страничке в Facebook. Оперная певица рассказала о неудачной химиотерапии и потере близкого друга.

Прошло четыре года с тех пор, как умер известный литературный критик, музыковед и телеведущий Святослав Бэлза. О печальной дате вспомнила оперная певица, экс-депутат, ныне жительница Украины Мария Максакова, которая в свое время была дружна с Бэлзой. Артистка посвятила покойному другу трогательное послание.

"Напишу сегодня пожалуй по-русски. Странное чувство возникает от вымарывания меня из истории. Дико, на дворе 21 век, век тотальной информационной свободы, когда всем было безразлично, и я с Игорем, сыном Святослава Игоревича, ехала в Мюнхен, после крайне неудачно проведенной химиотерапии в институте Герцена, когда он, человек подаривший мне еще одну профессию, сказал: Маша, я не ожидал, что Вы способны на такие поступки.. А я ему ответила, что мне жаль, что он мне не сказал раньше, потому что я всегда была готова на поступок ради него (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Максакова.

Артистка сообщила, что получила от Бэлзы дорогой и весьма необычный подарок – экслибрис: "Мария Максакова/Полюбит не всякого". В заключение певица обратилась напрямую к культурному деятелю: "Я Вас очень люблю, Святослав Игоревич, я была окутана Вашей заботой, я помню все, однажды Вы сказали, что еще мои хоругви понесут по красной площади. Сейчас думаю: не дай Бог. Возможно, Вы дали мне больше других. Но я не присваиваю себе эксклюзив на память о Вас. Я не хотела быть гонцом дурных вестей и позвонила Денису Мацуеву, когда Вас не стало. Спасибо Вам за все".

Напомним, Святослав Бэлза умер 3 июня 2014 года в возрасте 72 лет. Последние дни жизни заслуженного деятеля искусств прошли в одной из мюнхенских больниц. Бэлза был тяжело болен, его постоянно и до последнего момента поддерживал сын Игорь.