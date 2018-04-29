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Шоу-бизнес

Мистическое совпадение: Максакову на Украине преследует злой рок

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Мария Максакова рассказала, что ее жизнь повторяет изгибы судьбы ее знаменитой бабушки не только в творческом, но и в личном плане. Выяснилось, что второй супруг ее знаменитой родственницы также умер насильственной смертью.
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Жизнь российской оперной дивы Марии Максаковой круто изменилась после того, как она сбежала из России на Украину вместе со своим мужем Денисом Вороненковым. Уже в Киеве певицу ждало второе потрясение – прямо в центре города ее супруга застрелили. Максакова считает, что над ней довлеет злой рок. связанный с фигурой ее знаменитой бабушки.

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Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

"Во-первых, они меня назвали так же. Я же полная тезка бабушки", – рассказала певица в интервью изданию liferead.media. "И я, к сожалению, повторила не только ее успешную творческую судьбу, но и трагическую личную: ее второго мужа, Якова Давтяна, расстреляли, когда ей было столько же лет, сколько и мне, когда застрелили моего супруга, Дениса Вороненкова", – добавила она.

Отметим, несмотря на то, что Денис Вороненков стал первым официальным мужем Марии Максаковой, до этого она жила с предпринимателем Владимиром Тюриным, поэтому обычно Вороненкова называют ее вторым супругом. Такое мистическое совпадение в судьбах родственниц заставило задуматься оперную диву. Она. по всей видимости, действительно верит. что ей на роду написано повторить судьбу своей знаменитой бабушки. "Надеюсь, все самое страшное по ее карме я уже прошла", – призналась Мария Максакова.

С тяжелой криминогенной обстановкой на Украине убийство своего мужа Мария Максакова не связывает. "Несмотря ни на что, Украина для меня – это совершенно сказочное пространство", – подчеркнула певица. "Я даже шучу и говорю, что это своего рода наркотик. Потому что вот это сочетание гостеприимства, таланта, интеллекта и в тоже время иронии в осознании всех процессов. И потом, сама страна потрясающе красива!", – добавила она.

Автор: Геннадий Куприянов29 апреля 2018, 13:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

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