Сын вынужден скрывать родство с Эппле

У актрисы два сына – 26-летний Потап и 17-летний Ефим. Правда, родство со знаменитой актрисой для юношей – скорее, наказание.

"Им всю жизнь приходится непросто, – вздыхает Жанна. – Нужно доказывать, что они – не просто дети знаменитого человека, но и самостоятельные личности, нужно быть лучше, выдерживать шквал критики и сомнений. Но их отчасти спасает то обстоятельство, что оба носит другую фамилию (Фрэз, как у фактического мужа Жанны предпринимателя Ильи Фрэза – Прим. ред.). И о том, например, что Потап мой сын, в его институте узнали где-то на четвертом курсе, да и то лишь после того, как в популярном журнале вышло интервью со мной, где было фото моего первенца".

В феврале этого года Жанна впервые стала бабушкой – у нее родился внук Север. "Отец в свое время назвал моего старшего сына Потапом – я до сих пор не знаю, почему. А Потап, в свою очередь, назвал уже своего сына таким необычным именем. Видимо, когда ребенок родится у младшего, его будут звать Югом", – смеется актриса.

Теперь вся жизнь вращается вокруг внука. "Он такой беленький, светленький, на меня похож", – улыбается Жанна. Правда, советов о том, как воспитывать малыша, от Эппле не ждут. "Меня никто не спрашивает – все резко стали умными, – уверяет звезда. – Невестка, например, точно в сто раз умнее меня – она работает психологом-криминалистом. Она взяла всех в руки и всех себе подчинила. Мы теперь чувствуем все себя рядом с ней защищенными! Она – мой друг и помощник, я так ее уважаю и так благодарна!"

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 9 Июн 2018 в 2:11 PDT

Правда, видится актриса с молодым поколение семьи редко, поэтому, очевидно, никаких скандалов у них не возникает. "Я все время на гастролях, а видеться с родственниками набегами, мне кажется, самый лучший вариант отношений. Зато когда я возвращаюсь домой, это всегда праздник. Меня дома так и зовут "мама – дед Мороз".