Обнаружилось нелицеприятное прошлое пассии сына Валерии

Возлюбленная младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина призналась, что была "связана с тюрьмой". Модель Анну Шеридан задержали прямо на границе.

В 2015 году стало известно, что Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, встречается с моделью Анной Шеридан. На тот момент парню было всего 17 лет, он всерьез занимался музыкой, будучи профессиональным пианистом, и даже стал победителем международного молодежного музыкального конкурса "Ночь в Мадриде" и московского международного конкурса детского и юношеского художественного творчества "Открытая Европа".

По слухам, певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, крайне негативно восприняли известие о влюбленности Арсения. Говорят, артистка была категорически против этого романа. Дошло до того, что парня якобы лишили финансов, чтобы повлиять на него, однако все усилия оказались напрасными. Влюбленные, как Ромео и Джульетта, пошли против воли взрослых, однако решили не прибегать к радикальным методам, а ограничились переговорами.

Видимо, стороны нашли точки соприкосновения, потому что сейчас Валерия с мужем, детьми и их вторыми половинами регулярно отправляется в путешествия, а также проводит вместе праздники. Анна Шеридан не бросает работу – более того, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram дает профессиональные советы начинающим моделям.

Причем девушка откровенно рассказывает не только о преимуществах и достоинствах моделинга, но и его недостатках. Анна не скрывает, что попадала в переделки из-за своей работы. В 2015 году Шеридан несколько дней продержали в заключении за границей. "Я уже месяц работала моделью в Сингапуре, и чтобы продолжать работать, продлить визу, надо было на день выехать из страны", – начала рассказ Шеридан.

Публикация от Ann Sheridan (@ann_sheridan) 25 Июн 2018 в 7:34 PDT

"Нас предупреждали, что из-за 50-летия независимости Сингапура может быть жесткий контроль на границе. Но мы миновали уже все зоны, а на последнем паспортном контроле прямо перед выходом нас остановили", – сообщила модель. Девушкам не поверили, что они обычные туристки. А из-за того, что в стране мало модельных агентств, их быстро нашли на сайте. Так как девушки работали по туристической визе, их должны были депортировать, но не тут-то было.

"В пограничной зоне есть тюрьма для нелегалов – ты там находишься до тех пор, пока тебе не найдут билет и не отправят в свою страну. И нас туда поместили. Мы пробыли там двое или трое суток. Естественно, нас досмотрели, забрали все вещи, технику (мы же нелегалы – ничем нельзя пользоваться), поместили в комнату с двухъярусными кроватями и кормили исключительно "Роллтоном", а в душевой было только мыло и холодная вода! Моя соседка постоянно ныла и плакала, а я восприняла это как опыт и спокойно перенесла те дни", – поведала Анна.

Когда Шеридан вернулась в Россию, мать заявила, что больше никуда не пустит ее. Однако через пару недель Анна отправилась в Стамбул, где ее ждал контракт с модельным агентством.