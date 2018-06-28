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Шоу-бизнес

Абрикосов из "Дома-2" выдал нелицеприятную тайну Малахова

Май Абрикосов и Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Роман Тертишный

Роман Тертишный блогер

 Легендарный участник "Дома-2", известный аудитории проекта как Май Абрикосов. Телеведущий, актер.
С тех пор как Андрей Малахов с Первого канала пошел "расти" на "Россию 1", ушло много времени. Давайте же подведем итоги скандального "трансфера". 
прочитано 24714 раз

Без лести и обиняков, Малахов один из лучших. Не буду лишний раз трясти его совершенствами, они и так у всех на виду. Желание воплотить накопившиеся за столько лет плодотворной работы мечты в жизнь тоже понятны. Амбиции человека творческого, образованного, не побоюсь этого слова, гениального превзошли возможности, ссуженные ему прижимистым руководством "первой кнопки". Перед глазами встали весы из достоинств и недостатков, анализ, муки – и в итоге решение добровольно оставить канал, "кинув кости" на другой.

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Пожалел ли Андрей Малахов следующим же днем? Кто знает…

Первый канал слишком шумный. Там если и соберешься стать легендой телевидения, то постоянно что-то мешает: или талантливый Галкин под ногами путается, или Ургант из-за угла норовит плюнуть, или просто недооценивают тебя как личность. А селебрити, будто нарочно, толпами валят на шоу, нет свободной минутки посидеть, подумать о высоком. Еще лоск раздражает – ну, сколько можно быть великолепным ведущим главного канала страны? Не очень-то скромно это для человека, окна квартиры которого выходят на храм Христа Спасителя.

То ли дело уютная и спокойная телестанция "Россия 1"… раздолье! Правда, знаменитости сначала стараются попасть на съемки к Борисову, а если уж не удастся, то идут к Малахову, вне зависимости от того, что "Россия 1" более усердна в гостеприимстве и радушии. Темы выпусков "Прямого эфира" неглубоки, однако в противовес усталости от политики зрители согласны смотреть легонькие, ветреные передачки, интересные сплетни, бабские разборки. Андрею Малахову, как журналисту, возможно, хочется большего… Но ведь и такие темы кто-то должен освещать в поте лица.

Вот, например, экс-батюшка, экс-участник "Дома-2", экс-муж и отец Вальтер Соломенцев рассказал о порочной связи с актриской в студии "Прямого эфира". Важно, что Малахов не остался равнодушен к этой непростой ситуации. Даже сочувственное кивание ведущего уже способно поддержать, если не сказать озарить!

Все чаще участники "Дома-2" заглядывают на рандеву к Андрею Малахову. Кто же их туда заманивает? Многие уверены, что это Василина Михайловская, служившая ранее продюсером телестройки, а нынче тесно повязанная с каналом "Россия 1". Она-то знает слабые стороны резидентов "Дома-2", не удивлюсь, если и впрямь содействует промыванию мозгов последних. Оказывается, даже спустя столько лет Василина не растеряла в себе навыки "Карабаса-Барабаса" (так называют продюсеров за глаза). Вот что значит профессионализм!

И меня не единожды настойчиво приглашали принять участие в съемках "Прямого эфира". Но кто я, на чистоту? Не эксперт, не звезда. Какие советы могу дать героям сюжетов?.. Да никаких! Не великий артист я, чтобы обниматься с Малаховым, липнуть к нему и фотографироваться вместе.

Помню годы, когда Андрей дружил с Ксенией Собчак. Они публично спорили на равных, шутили, поддерживали друг друга. Потом отчего-то общение стало неочевидным. Зато сейчас Малахов водит дружбу с Ольгой Бузовой, которая буквально приковала к себе внимание блистательного ведущего. Поползли слухи, что Андрей забегал перекусить к Ольге в ресторан. А там – пальчики оближешь! Бузова умеет очаровывать мужчин и создавать шумиху вокруг себя. Как женщина, она пока одинока, но не спешит виснуть на простаков. Предпочитает, чтобы перед ней преклонялись и падали ниц такие акулы, как Малахов, Киркоров, Лепс, Басков. Действительно, Ольга Бузова достойна только лучшего!

Прогресс Андрея Малахова налицо. Не успев насладиться новым креслом в "Россия 1", Андрей регистрирует собственную продакшн-компанию "ТВ Хит". И хоть пока особо не слышно о громких проектах компании, я уверен, за Малаховым прорыв! Пожелаем ему удачи, благоденствия, расти и расти.

Много в ведущем нерастраченного потенциала и мощи. Кончится когда-нибудь эпоха шурыгиных, терешиных и начнется светлое будущее виртуозов своего дела, каким мы бы и хотели видеть телевидение. 

28 июня 2018, 19:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова

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