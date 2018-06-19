Май Абрикосов плеснул помоями в подлеца Солнцева

Слухами земля полнится… Интернет облетела новость: шоумен Рустам Солнцев подает в суд на своего поклонника за оскорбления, связанные с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Какими уж там словами обидчик затронул звезду, опустим, но ясно одно – Рустаму они пришлись не по душе.

Ситуация комичная. Главного сплетника страны (так он сам себя изволит величать), оскорбившего кучу публичных людей, обидели. А еще хохоту будет, если Солнцев проиграет суд. Ведь поводов для сомнений в его гетеросексуальности предостаточно.

Некоторые мужчины ближе к 50 годам начинают экстренно молодиться. Не обошла эта напасть и российский шоу-бизнес. Гардероб Рустама изобилует яркими нарядами и укороченными штанишками. Понятно, почему он обеспокоен – хочется выглядеть актуально. Увы, от зорких глаз критиков ничто не ускользает… По мнению большинства, вместо заветных минус пяти-десяти лет от возраста пестрые шмотки накинули Солнцеву годиков и подчеркнули нежелательную "винтажность". А кто-то и вовсе провел аналогию Рустама с сыром с изысканной голубой плесенью, которая радует лишь гурманов, а у простых людей вызывает подозрения.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 27 Май 2018 в 2:59 PDT

Рустам обиделся, надул свои подкачанные губки и зашагал прямиком в полицию, чтобы накатать там заяву на хейтера. А как же издержки популярности?! Тамаде Солнцеву должны быть хорошо известны минусы славы, когда фанатки, восторгаясь, кидаются к артисту в надежде оторвать от него хоть клок рубашки с любимым принтом Рустама – в горох. Тем более, после блефаропластики, ринопластики, ментопластики и операции по трансплантации волос с затылка на макушку Рустам выглядит просто сногсшибательно.

В угрозах поклоннику Рустам заикнулся о своей репутации. Молодец, никогда не поздно вспомнить, что она у него вообще есть. Конечно, имя, заработанное в скандальном проекте "Дом-2", приносит Рустаму много негатива. Слухи о его сексуальных предпочтениях ходили давно, и, видимо, Солнцев не гнушался таких разговоров, всячески подогревая тему. Он шутил о гомосексуализме, делал фривольные комплименты мужчинам в Сети, которые вполне можно было принять за однополый флирт. А его откровение у костра в эфире телепроекта и признание в романах "не только с девушками" всколыхнуло волну осуждения и агрессии в его сторону.

Так какой же смысл судиться с поклонником после совершенного прежде каминг-аута?.. Уж не запамятовал ли Рустам Петрович? Или боится, что хейтеры украдут его хлеб?

Рустаму не понравилась грубость, но ведь он и сам часто груб. Своих подписчиков в Instagram экс-звезда "Дома-2" обычно награждает крепкими матерными выражениями и прозвищами: "свинья", "курва", "иди к черту", "иди проспись" и так далее. Если все, кого оскорбил Солнцев, потребуют компенсации, то, боюсь, без денег останется, не на что будет снимать квартиру в центре Москвы и придется вернуться в Славянск-на-Кубани Краснодарского края, который он обрадовал своим рождением в далеком 1976 году, канун открытия 25 съезда КПСС и выхода в том же году альбома Arrival группы ABBA…

Я искренне не понимаю, почему Рустаму Солнцеву не улыбнулась удача в кастинге шоу "Голос". Возможно, недоумение вызвал его репертуар, который венчала композиция Земфиры "Хочешь сладких апельсинов"… Оказалось, не все члены жюри любят сладенькое. Несостоявшегося конкурсанта отмели сразу же, лишив даже толики надежды. А жаль. Это была единственная реальная возможность для Солнцева потеснить на сцене Примадонну, ту, что он панибратски зовет Аллуся и сравнивает с бульдогом (в каком же нужно пребывать измененном сознании, чтобы сравнить женщину с собакой?!). Для Аллы Борисовны Рустам сам является хейтером. Хоть бы теперь она с ним судиться не начала… Интересно, при таком раскладе судья встал бы на сторону народной артистки России или экс-участника "Дома-2" с туманным прошлым?

Публикация от Роман Тертишный (@tertishnyi_official) 5 Июн 2018 в 9:28 PDT

У каждого бывают ощутимые моменты неудач. Но Рустам с гордо поднятой головой преодолевает даже многолетние полосы жуткого невезения. Он не отчаивается и как бумажный кораблик в бушующем море постоянно ищет пристань востребованности. Желая реализовать свои блестящие умения по развлечению публики, Рустам пробовал вести свадьбы и корпоративы, не гнушался выступать с песенными номерами на открытии мебельных магазинов, мечтал стать "пиарщиком" уже известных поп-коллективов, организовывал коалиции по интересам с бывшими и по совместительству безработными участниками "Дома-2", записывал разоблачающие телестройку видеоролики на YouTube, однако итогом его профессиональных поисков сегодня является создание собственной мини-рубрики "Мама дорогая" или "Добрый Руся".

Благодаря последней деятельности Рустам не только приобрел большое количество фолловеров в Instagram, но и нажил сильнейших врагов. Презрительное отношение селебрити к новоиспеченному критику проявилось на различных телешоу, куда Рустама приглашают в качестве "эксперта".

Напомню, такие знаменитости, как Анастасия Волочкова и Дана Борисова, просто отказывались находиться в одной студии с Солнцевым. Они посчитали для себя оскорбительным, чтобы он их обсуждал. А небезызвестная Маша Малиновская до такой степени была возмущена наговорами Рустама в свой адрес, что единственная не поленилась ответить ему. Прямо или косвенно теледивы открещивались даже от знакомства с Солнцевым, чем, по последующим откровениям Рустама, сильно его огорчали. Но веселее всех прозвучала реакция балерины Волочковой на бестактные названивания звезды "Дома-2" - она в форме анекдота посоветовала ему "пришить член на лоб" и бросила трубку.

Я считаю, что телеканалу ТНТ нужно уделять больше внимания Рустаму Солнцеву, все же второе десятилетие он у стен проекта "отирается", прямо как сторож. Некому там, что ли, подхватывать креативные идеи выдумщика Рустама и воплощать их в жизнь? Пилот шоу "15 клевых" на ретротематику не приглянулся продюсерам, заглох, так и не запустившись. Рубрика "Минутные новости" в конце выпусков "Дома-2", курируемая Рустамом, тоже не возымела успеха, закрылась. Возвращение на проект в роли участника было менее яркими, чем предыдущие его достижения, не выстрелило. Вокального прорыва тоже не случилось. Должность ведущего ему не предлагают. А зря, между прочим! Вот в приснопамятном шоу "Ху из ху", которое он вел ночью со своим товарищем Степаном Меньщиковым, смотрелся гармонично – манера речи, жестикуляция, щетина на бороде и черные шелковистые косы по пояс. А что еще нужно зрителю, кроме смеха, перед сном?