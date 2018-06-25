"Нудятина и подстава": Садальский растоптал шоу Галкина на Первом канале

Эпатажный актер и блогер Станислав Садальский вновь набросился на телеведущего Максима Галкина с критикой. На сей раз артист выставил на суд общественности рейтинги передачи "Звезды под гипнозом", ведущим которой является шоумен.



Садальский неоднократно удивлял поклонников острыми высказываниями в сторону российских звезд и ведущих. Однако актер любит уделять особое внимание карьере Максима Галкина на телевидении.

Садальский разразился постом в своем Instagram, где посетовал на то, что успехи "Звезд под гипнозом" оставляют желать лучшего. Кроме того, он прикрепил картинку с рейтингами разных передач и трансляций, выставив проект Галкина в невыгодном свете.

"Все ниже и ниже... Сейчас понятно – футбол рулит, но ниже рейтинга "Звезды под гипнозом" Максима Галкина нет на всем ТВ даже в дециметровом диапазоне", – написал Садальский. Он также поставил в укор тот факт, что передача не может похвастаться участием знаменитей первой величины. "Шоу – полный бред, нудятина и подстава. Смотреть откровенно противно, да и звезд нет на экране. Сплошные хромые утки, и ведет сбитый летчик Максим Г.", – резюмировал артист.

Подписчики Садальского в данном вопросе разделились на два лагеря. Кто-то поддержал речь кумира и оставил в комментариях к посту не самые лестные слова о Галкине. Другие предположили, что Садальским движет банальная завиcть.

Некоторые пользователи отметили, что актер сам "делает рейтинг" Галкину, то и дело упоминая его в Instagram. "Зато у вас рейтинг Галкина зашкаливает!" – пошутил подписчик эпатажного артиста.

Напомним, что Садальский неоднократно подвергал работу ведущего на телевидении жесткой критике. Ранее он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с заявлением, что надо "что-то с этим делать".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актер опубликовал рейтинг телевизионных передач, особо уделив внимание ток-шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером". Артист высказал мнение, что ситуация катастрофическая.

