Садальский высмеял уход Канделаки с Матч-ТВ эротическим коллажем

Информация о вероятном уходе с поста генерального продюсера телеканала не составила равнодушным артиста. В свойственной ему манере он поиздевался над Тиной.

Актер Станислав Садальский в Instagram сделал фотоколлаж из эротических съемок для мужских журналов с участием Тины Канделаки. Таким оригинальным способом артист прокомментировал появившуюся информацию о том, телеведущая скоро покинет "Матч-ТВ". Пост в социальной сети Садальский сопроводил хэштегом #жаль.

Отметим, что по данным телеграм-канала "Двойная сплошная", теледива в декабре 2018 года покинет телеканал, где она является генеральным продюсером. Обращает на себя тот факт, что в дни ЧМ-2018 телевизионный начальник находится в Лондоне. Авторы канала связывают этот отъезд с тем, что канделаки не удалось добиться продления финансирования "Матч-ТВ". "Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки "Матч-тв" составили более пяти миллиардов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за три года убытки телеканала составили более пяти миллиардов. При этом сама Тина за прошлый год заработала 62 миллиона рублей. Ее муж Василий Бровко за этот же период разбогател на 19 миллионов рублей. Он работает директором по особым поручениям в госкорпорации "Ростех"

Супруги были совладельцами PR-агентства "Апостол". Об их браке стало известно в 2016 году. Кроме поста гендиректора "Матч ТВ", Канделаки имеет доли в рекламном агентстве "Брендбокс" и ресторане "Тинатин".