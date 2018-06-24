Садальский высмеял уход Канделаки с Матч-ТВ эротическим коллажем
Актер Станислав Садальский в Instagram сделал фотоколлаж из эротических съемок для мужских журналов с участием Тины Канделаки. Таким оригинальным способом артист прокомментировал появившуюся информацию о том, телеведущая скоро покинет "Матч-ТВ". Пост в социальной сети Садальский сопроводил хэштегом #жаль.
Отметим, что по данным телеграм-канала "Двойная сплошная", теледива в декабре 2018 года покинет телеканал, где она является генеральным продюсером. Обращает на себя тот факт, что в дни ЧМ-2018 телевизионный начальник находится в Лондоне. Авторы канала связывают этот отъезд с тем, что канделаки не удалось добиться продления финансирования "Матч-ТВ". "Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Канделаки покинет канал в декабре. За три года убытки "Матч-тв" составили более пяти миллиардов", – говорится в сообщении.
По информации «телеграмм»-канала «Двойная сплошная», генеральный продюсер «Матч ТВ» покинет телеканал Именно поэтому в дни чемпионата мира, к которому «Матч ТВ» готовился три последних года, она наслаждается жизнью в Лондоне, а не болеет за наших на трибунах. Изображать патриотизм и заботу о спорте больше незачем. Все попытки Тины и ее мужа Васи Бровко продавить через главу Ростеха Сергея Чемезова продление финансирования телеканала закончились фиаско. - За три года убытки «Матч ТВ» составили более 5 миллиардов, - говорится в сообщении. #жаль #атакхорошоначиналось #матч #телеканал #канделаки #фиаско #садальский #тинаканделаки #чемезов #шувалов
Ранее сообщалось, что за три года убытки телеканала составили более пяти миллиардов. При этом сама Тина за прошлый год заработала 62 миллиона рублей. Ее муж Василий Бровко за этот же период разбогател на 19 миллионов рублей. Он работает директором по особым поручениям в госкорпорации "Ростех"
Супруги были совладельцами PR-агентства "Апостол". Об их браке стало известно в 2016 году. Кроме поста гендиректора "Матч ТВ", Канделаки имеет доли в рекламном агентстве "Брендбокс" и ресторане "Тинатин".
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