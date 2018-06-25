Победительница "Холостяка" заинтриговала необычным поздравлением Крида

Победительница шестого сезона "Холостяка" Дарья Клюкина растрогала поклонников неожиданно нежным обращением к Егору Криду. Девушка поздравила молодого артиста с днем рождения, пожелав ему выкладывать больше постов о ней.



Тем самым Клюкина дала поклонникам еще больше поводов для обсуждений ее личной жизни. Последнее время Крид и победительница шоу "Холостяк" сделали немало намеков о возможном воссоединении пары.

"С Днем Рождения! Пусть этот твой персональный Новый год будет заполнен любовью, гармонией, спокойствием и постами о той самой Даше... Шутка! Я желаю тебе тепла, солнечного настроения и добрых искренних людей рядом", – написала Клюкина в Instagram. "Твоя Клю" – лаконично подписала пост девушка.

Ранее Егор Крид опубликовал в Instagram первое видео после окончания проекта "Холостяк" со своей избранницей Дарьей Клюкиной. Многие посчитали, что рэпер намекнул на воссоединение с Дашей.

Напомним, что финал шестого сезона шоу "Холостяк" на ТНТ состоялся 3 июня. Егор Крид остановил свой выбор на 24-летней начинающей актрисе и звезде соцсетей Дарье Клюкиной. Артист объяснил свое решение тем, что Даша якобы пробудила в нем искренние чувства.

Важно❗️ Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 24 Июн 2018 в 2:06 PDT

Однако к огорчению поклонников шоу, после выхода финального выпуска ни Егор, ни Даша никак не подтверждали свои отношения. Позже певец признался, что они с Клюкиной не встречаются.