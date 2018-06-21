"Это моя баба": друг отчитал бросившего Клюкину Крида
Крид появился в бутике Aizel на презентации новых часов Chanel Code Coco вместе с пластиковой куклой в черном наряде. Певец с удовольствием фотографировался с игрушкой, а позже выложил в Instagram фото с ней.
Под публикацией друг певца рэпер Тимати оставил ироничный комментарий. "С бабой моей пришел, ходишь с ней, фото делаешь, а пост про Дашу? Где?", – отчитал артист приятеля. Что точно имел в виду рэпер, заявляя "с бабой моей пришел", – неизвестно. Возможно, Тимати в шутку сравнил свою девушку Анастасию Решетову с пластиковой куклой из-за ненатуральности ее форм.
Добавим, что многие поклонники шоу "Холостяк" недовольны тем, что после завершения проекта Крид не продолжил отношения с Клюкиной. Многочисленные поклонники с нетерпением ждали, когда влюбленные в соцсетях опубликуют совместные видео или фото, а также выйдут в свет.
Но этого так и не случилось. В интернете фанаты с недоумением вопрошают друг у друга, что же происходит между Дарьей и Егором, делятся сомнениями и догадками относительно искренности их отношений. Устав от постоянной бомбардировки вопросами по поводу своих отношений с финалисткой телепроекта Егор заявил, что, мол, Даша хороший человек, но мы можем быть с ней только друзьями.
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