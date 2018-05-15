"Несчастные": мать Сергея Лазарева высказалась о его личной жизни

В Сети разразился скандал из-за штанов Сергея Лазарева. Вступиться за артиста даже пришлось его матери Валентине Викторовне.

Сергей опубликовал в Instagram миленький коллаж, на котором соединил две фотографии: слева он разместил свой детский снимок, а справа поставил изображение сына Никиты. Артист подписал ниже: "Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что комбинезон тот же))) сохранился)) ( мама сохранила)". Пост он сопроводил хештегами: #папаисын #маленькийЯ #копия.

Злопыхатели и завистники тут же накинулись на исполнителя. Мол, Сергей, все Вы врете и ребенок на Вас не похож, и комбинезон на мальчике не тот, и мать Никиты нагло так от нас, любопытных, скрываете.

Валентина Викторовна не выдержала нападок на сына и приструнила нахальных пользователей соцсети. Она настоятельно попросила перестать обсуждать личную жизнь Сергея.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 14 Май 2018 в 2:31 PDT

"Да,он медийный человек.Вот и следите за его творчеством,а не за штанами,на концерты люди ходят уж не из-за его личной жизни, а чтоб насладиться музыкой и вокалом.Вы бы открыли свой профиль,очень уж хочеться взглянуть на ГУРУ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – накинулась на одного из подписчиков разгневанная женщина.

"Вести диалог с людьми, которые живут чужой жизнью, ждут каких-то негативных событий, чтобы насладиться ими, а в случае с позитивными – вылить всю свою желчь и подпитаться энергией, нет смысла! Мне таких людей жалко: несчастные, недолюбленные..." – высказалась мать исполнителя.

Добавим, что Лазарев тщательно скрывает личную жизнь. Известно, что Никита родился в 2014 году. Поговаривают, что исполнитель прибегал к услугам суррогатной матери, сам артист эту информацию никак не комментировал.