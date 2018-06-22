Участница "Холостяка" сменила ориентацию после знакомства с Кридом

Шестой сезон шоу "Холостяк", к великому разочарованию поклонниц проекта, закончился ничем – Егор Крид не стал продолжать отношения с девушкой, которую выбрал, – Дашей Клюкиной. Однако красотка не унывает, она заработала отличный пиар, поэтому на горизонте у нее замаячило множество перспектив.

Клюкина теперь звезда Instagram. За ее жизнью следят более двух миллионов человек, что обеспечивает ей стабильный доход от рекламы. Барышня активно путешествует, работает моделью и планирует попробовать себя в качестве актрисы.

Отметим, что большинство девушек из "Холостяка" после шоу неплохо устроились, многие стали востребованными моделями, а кто-то даже нашел свою любовь. К примеру, Анастасия Смирнова сразу после добровольного ухода с проекта встретила свою вторую половину.

"Мы с ним недавно летали во Вьетнам, хорошо отдохнули. Конечно, он очень злится, что "Холостяк" был в моей жизни. Естественно, каждому молодому человеку будет неприятно, что его девушка участвовала в реалити-шоу такого формата – где нужно бороться за сердце одного парня. В моей жизни больше не будет ничего подобного", – сообщила Смирнова. Также блондинка отметила, что сейчас открыла салон красоты и все время уделяет работе. А вот в "телевизор" больше ни ногой: "Мне 28 лет, и мне это уже неинтересно. Лучше быть креативным продюсером, редактором, чем неадекватной девчонкой в телике".

Публикация от Знаменитости Кавер звезды (@holostyak_blackstar) 6 Май 2018 в 6:07 PDT

Поговаривают, что Виктория Короткова и Галина Чиблис тоже больше не одиноки. Викторию часто замечают в объятиях младшего брата рэпера Тимати – Артема Юнусова. Галина не скрывает своих отношений с исполнителем, которого в тусовке знают как Yanix. Теперь Чиблис снимается в клипах возлюбленного.

Публикация от Егор Крид �� Дарья Клюкина (@ekreedxdklyukina) 22 Июн 2018 в 6:14 PDT

Еще одна участница "Холостяка", секс-коуч Елена Рыдкина после шоу сменила сексуальную ориентацию. Сейчас она встречается с девушкой. "Такое трепетное и нежное чувство: из-за того, что все эти годы я строила отношения только с мужчинами, с женщиной я себя чувствую в этих сферах где-то в районе 15–16 лет, – откровенничает 26-летняя Елена. – Так много осторожности, внимания к процессу, деликатности. Даже робости!" – восхищенно рассказывает барышня о новой любви.

Публикация от Елена Рыдкина (@kinkyrydkina) 14 Авг 2017 в 6:11 PDT

Аида Уразбахтина пока еще не нашла вторую половину, красотка сосредоточена на карьере – она хочет стать певицей. Для реализации задуманного она перебралась из Набережных Челнов в Москву, сообщает Sobesednik.ru.