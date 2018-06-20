Известная российская актриса родила ребенка

Актриса Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз. Молодая женщина не скрывает своего счастья.

В своем Instagram артистка сообщила поклонникам, что родила дочь. "Ура! Я самая счастливая на Свете!!! Родилась моя малышка🤱🏻!!! Имя пока не придумали🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала в микроблоге звезда.

Рост и вес девочки звезда не сообщила, но известно, что и мама, и малышка чувствуют себя хорошо. Надеемся к концу недели они уже будут дома.

Поклонники поздравили Анну с пополнением, они пожелали новорожденной расти счастливой и здоровой. "От всего сердца поздравляю с маленьким 🌸! Здоровья Вам и Малышке🙏!", "Анечка, поздравляю вас!! Здоровья, счастья малышке и только хороших людей на жизненном пути! А Вам спокойных ночей и новых источников вдохновения! 👼🏻🙏🏻🎀💞", "УРАААА😍😍😍 ТЫ САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ МАМА НА СВЕТЕ! МОИ БОЛЬШИЕ И ПРЕКРАСНЫЕ ПОЗДРАВОЕНИЯ ТЕБЕ. ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО ТЕБЕ АНЕЧКА😘😘😘 ТВОЙ ПОКЛОННИК", – писали в комментариях фанаты.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott) 18 Июн 2018 в 12:47 PDT

Добавим, что актриса и ее супруг режиссер Александр Котт уже воспитывают десятилетнего сына Михаила. Артистка постоянно хвастается успехами мальчика в Сети. Она признается – наследник главная ее гордость.

Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott) 19 Июн 2018 в 9:54 PDT

Добавим, что Анна познакомилась с будущим мужем, когда было всего семь лет. Девчушка снималась в одном из эпизодов кинокартины Александра. Через много лет постановщик и артистка снова встретились и между ними начался роман.