"Муж взял далеко не сиротку": Жасмин похвасталась сказочным богатством

Жасмин – одна из самых стильных певиц на российской эстраде и при этом одна из самых обеспеченных. Несомненный талант приносит ей хорошие гонорары.

В разговоре с корреспондентом Dni.Ru певица рассказала, как в их семье распределяются доходы – деньги, которые приносит бизнес мужа, и ее концертные гонорары. "Все мое – мое. А его – наше, – улыбнулась Жасмин. – Какие-то крупные покупки – машина, квартира, дача – это обязанность мужа. А мои доходы уходят, что называется, "на заколки". Правда, я по поводу и без делаю дорогие подарки и мужу, и детям, и своему папе, и всем родственникам".

"Муж зарабатывает намного больше меня (как говорят промоутеры, она получает около миллиона рублей за частный концерт. – Прим. ред.), – продолжила артистка. – Мне кажется, это нормально, когда мужчина хорошо получает и содержит семью. Я даже не представляю себе обратной ситуации".

Жасмин подчеркнула, что была обеспеченной девушкой, когда шла под венец: "Муж взял далеко не сиротку – у меня было богатое приданое. Две квартиры, машина, бриллианты имелись, хотя самым большим и ценным бриллиантом была, конечно, я сама!"

Ранее в интервью Dni.Ru звезда призналась в серьезной зависимости. "Питаю страсть к сумочкам – это уже похоже на болезнь, – уточнила она. – Их столько, что впору обустраивать отдельную гардеробную. У меня изжога на них!" Судя по фотографиям, эта любовь обходится Жасмин дорого – стоимость сумочек, с которыми она выходит в свет, начинается от 400 тысяч рублей.