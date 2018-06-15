Сам от себя в шоке: тайный ухажер выдал данные о романе с Фриске

Журналисты нашли некого мужчину, который утверждает, что на протяжении пяти лет тайно встречался с Жанной Фриске. По его словам, он прекрасно знал, что певица мечтала родить ребенка.

В Сети появился анонс нового выпуска передачи НТВ "Новые русские сенсации". Темой программы стала Жанна Фриске. Откровенное интервью дал мужчина, назвавший себя гражданским мужем популярной певицы. Их отношения, якобы длившиеся пять лет, артистка тщательно скрывала. "Ну ты понимаешь, ты должен держать язык за зубами..." – так высказался на этот счет мужчина.

Однако теперь, спустя три года со дня смерти Жанны Фриске, экс-ухажер решил прервать молчание. Говорят, именно его она выбрала в качестве отца своему ребенку, однако тот не был готов к такой ответственности. "Молчать о том, что она хочет ребенка, она уже не могла", – отметил экс-избранник певицы.

Как утверждает голос за кадром, артистка предпочитала скрывать эти отношения от другого возлюбленного, телеведущего Дмитрия Шепелева. "Я и сам в шоке от себя, что я такое выдал..." – признался тайный ухажер артистки.

К слову, сегодня, 15 июня, важная дата для всех поклонников Жанны Фриске. Прошло уже три года со дня смерти популярной исполнительницы. Одной из первых почтила ее память подруга, певица Ольга Орлова. Она опубликовала в Instagram совместное с Жанной фото и подписала его лишь символами разбитого сердца.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 14 Июн 2018 в 11:49 PDT

"лучшая!😭💔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Светлая память...😢😢😢", "Очень не хватает ее", "Царствие небесное!😢❤ помним. Жанна навсегда!", "Как жаль..... до сих пор без слез не могу смотреть и слушать ее", – высказались фанаты.