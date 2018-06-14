Максакова с болью вспомнила о Говорухине

Народная артистка Людмила Максакова выразила свои соболезнования по поводу смерти легендарного режиссера Станислава Говорухина. Вспоминая о метре, актриса нашла много теплых слов.

"Станислав Сергеевич действительно был необыкновенным. Полагал, что если человек честный и порядочный, то он может изменить мир. С этим ощущением и жил. Если бы такое же чувство было у всех, мир был бы изменен. Очень горько и грустно", – сказала Максакова в интервью Russia Today.

Смерть метра стала потрясением для российских знаменитостей. Многие были лично знакомы со Станиславом Сергеевичем. К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов был много лет дружен с кинодеятелем. Политик высказался о режиссере буквально со слезами на глазах. "Ушел из жизни талантливый режиссер, очень яркий художник, великолепный актер, интересный и умный политик. Страна потеряла одного из самых ярких своих граждан", – цитирует убитого горем Геннадия Зюганова "Московский Комсомолец".

Напомним, режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин умер 14 июня. "В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался Станислав Сергеевич Говорухин", – объявил о печальном событии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, что режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище. "Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 09:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00", – сообщили журналистам "Интерфакс" в аппарате Государственной думы.