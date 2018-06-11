Униженный на премии МУЗ-ТВ Тимати закатил скандал
Недоброжелатели шептались, что очередная ежегодная церемония вручения премии МУЗ-ТВ стала для рэпера Тимати настоящим унижением. Мало того, что ни сам музыкант, ни кто-либо из его подопечных не получили награду, так его еще и высмеяли перед всем залом.
Ксения Собчак, которая вела церемонию, подошла к рэперу и его девушке Анастасии Решетовой и нелицеприятно отозвалась о красотке, причем умудрившись приплести сюда и мать Тимати. "Смотрю на такую женщину, понимаете. Я думаю: "Господи! Бедная Симона Яковлевна!" Что же она должна чувствовать?! Вырастит мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас", – заявила тогда Ксения Собчак.
Зал ответил ей смехом, а ни Анастасия Решетова, ни Тимати ничего не сказали. Однако позже музыкант собрался с мыслями и на своей странице в Instagram рассказал все, что думает о произошедшем. "Мое мнение ни как не связанно с отсутствием сервиза(тарелки) в этом году или в его количестве или отсутствие для моих артистов в последующих (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предупредил музыкант.
Его главной претензией, по всей видимости, было то, что из года в год в премии ничего не меняется. "Ни беспардонность некоторых ведущих, ни ощущение бесконечного междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперед и делать крутой продукт, ни механизм сохранения отношений с теми, кто либо за год "выслужился", либо еще пригодится", – заметил артист.
Он подчеркнул, что самым определяющим событием на премии для него стало обещание Григория Лепса больше не номинироваться ни на какие премии. "И все, на этом точка", – констатировал музыкант.
В своем следующем посте Тимати обратился уже к генеральному директору МУЗ-ТВ Арману Давлетярову. "Нельзя дать две три номинации молодым артистам и думать что ты отвечаешь современному рынку – это смешно. В первом ряду сидят все те же ))", – отрезал он. "Половина людей из индустрии ходят, потому что больше ходить некуда, просто они не могут позволить себе это высказать в слух !!!", – уверен рэпер.
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