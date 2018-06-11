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Буланова получила удар в спину от родного сына

Татьяна Буланова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Сын Татьяны Булановой и Владислава Радимова Никита рассказал о своей жизни. Мальчик признался, что песни своей знаменитой родительницы ему не по вкусу.
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Многие знаменитости признавались, что даже несмотря на их очевидную популярность у миллионов людей, самое главное для них – одобрение родных. Не всегда, особенно в самом начале творческого пути, родители могут со спокойной душой смотреть на попытки своего чада закрепиться на сцене. Однако иногда ситуация развивается более неожиданным образом и уже признанная звезда вдруг узнает, что ее творчество не по душе ее собственным детям.

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Именно так произошло в случае с Татьяной Булановой. Ее 11-летний сын Никита Радимов признался, что не слушает хиты матери. "Такие песни мне не нравятся", – цитирует мальчика StarHit. Впрочем, ударом в спину назвать это можно только с ироническим оттенком. Как заметил сам ребенок, Татьяна Буланова "в курсе и не обижается". "Потому что оба понимаем: у людей бывают разные предпочтения", – добавил Никита.

Он отметил, что ему больше по душе творчество певца Элджея. Глядя на него мальчик также экспериментирует со своим внешним видом. "Мама не против изменений. Спокойно могу попросить записать меня в салон, где и покрасят, и стрижку сделают, как скажу", – рассказал Никита.

"Каким Никита только не был – белым, с красными полосками по бокам. Он берет пример со старшего брата. Тот тоже экспериментирует с прической! Честно, прошу его волосы не портить. Но сейчас у ребенка каникулы, пусть красится!", – прокомментировала это сама Татьяна Буланова.

Автор: Геннадий Куприянов11 июня 2018, 16:37

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