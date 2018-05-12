49-летняя Буланова побила Кудрявцеву

Татьяна Буланова пришла на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Для эфира певица выбрала изысканный наряд.

Буланова надела черный балахон в стиле Аллы Пугачевой. Дополняли изысканный образ 49-летней певицы стильная прическа и сдержанный макияж.

Звезда шоу Лера Кудрявцева напротив решила добавить красок. Она предстала перед зрителями в ярко-розовом платье с броским макияжем. Однако такой образ сыграл против телеведущей. Лера стала выглядеть старше своих 46 лет.

На фоне недавно преобразившейся Булановой Кудрявцева явно проигрывала. Это заметили зрители. "Буланова вроде старше Леры, а выглядит гораздо лучше", – написали фоловеры в Сети.

Отметим, что недавно появились слухи о том, что певица побывала у пластических хирургов. У Булановой стал более очерчен овал лица, изменилась форма бровей и подбородка. Даже взгляд стал другим. Но Татьяна эти слухи не комментирует.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 12 Май 2018 в 1:44 PDT

В студии НТВ она также говорила совершенно о другом. К примеру, певица призналась, что дважды изменила своему первому супругу, а сейчас продолжает жить с Владиславом Радимовым, хоть и оформила развод. Буланова не уверена, что в их романтической истории поставлена точка, ведь футболист продолжает испытывать к ней чувства.

"Вот совсем недавно он написал мне "я тебя люблю". Я ответила смайликом. Не уверена, что из этого может что-то выйти. В любом случае, мы хорошо общаемся, не ссоримся. Конечно, развод проходил очень тяжело, но я считаю, что он был необходим", – откровенно сказала Татьяна.