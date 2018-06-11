"Не только за волосы могу": Казаченко о нападении на бывшую жену

Поклонники продолжают пребывать в шоке от поведения певца Вадима Казаченко в отношении его бывшей жены Ольги. Оттаскав мать своего ребенка прямо в зале суда он заметил, что фантазии у него хватит и на другие способы рукоприкладства.

Скандальная история вокруг развода Вадима Казаченко с его женой Ольгой и дележа их имущества с каждым днем обрастает все новыми грязными подробностями. Как оказалось, певец не постеснялся вцепиться в волосы бывшей возлюбленной прямо в зале суда. Его не остановили ни многочисленные свидетели, ни даже снимающие все происходящее камеры.

При этом сам момент нападения Казаченко на экс-супругу был снят сразу с нескольких ракурсов.Видео было показано в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. На записях видно, как певец сперва пытается выбить у Ольги Казаченко телефон из рук, а затем хватает ее за волосы и тянет. После этого сделал еще несколько попыток поднять руку на женщину и пригрозил, что на таскании за волосы его фантазия не ограничивается.

"Я, собственно говоря, не только за волосы могу. Если ты считаешь, что я твой муж, а ты так сказала, я тебе могу в репу настучать, понятно? Сейчас мы выйдем в коридор, я тебе там настучу", – заметил певец. Тот факт, что после заседания найти бывшую супругу и "воздать ей по заслугам" он не смог, Вадим Казаченко воспринял с сожалением.

"Если она еще раз назовет меня своим мужем, я имею полное право приехать, взять за волосы, за ногу, за руку и провезти по асфальту всей улицы, и мне за это ничего не будет. Я так сделаю, если она не заткнется и не прекратит клеветническую и лживую деятельность", – подчеркнул он.

Примечательно, что после заседания Вадим Казаченко набрасывается и на журналиста с камерой. "Я не дрался", – прокомментировал он свой поступок. "Извините еще раз, мы просто кипим... Но я буду поступать впредь таким образом – это мое право", – добавил Вадим Казаченко.