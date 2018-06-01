Близкие покинули Лободу в самый сложный момент

Певица Светлана Лобода менее месяца назад стала мамой во второй раз, однако уже готовится поехать в гастрольный тур. С ребенком на руках она во всю строит рабочие планы.

Светлана призналась, что сделала небольшой перерыв в работе из-за беременности, но в декретном отпуске сидеть не собирается. "Я хотела взять паузу в гастрольной жизни, так как в прошлом году у меня было более трехсот концертов. Ритм жизни просто на износ. Даже для такого трудоголика, как я", – сообщила звезда и добавила, что уже через месяц возобновит гастрольный тур.

Она планирует развиваться не только как певица, но и как продюсер. На пару с подругой Лобода раскручивает новый музыкальный проект – певца Артема Иванова. Скоро появится первый его сингл.

Исполнительница не понаслышке знает, как это – совмещать постоянные рабочие поездки и обязанности матери. Когда ее старшая дочь Ева была младенцем, Светлана тоже не прекращала выступать. "Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с малышкой", – с улыбкой сообщила звезда.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Май 2018 в 12:16 PDT

Также певица рассказала, как проходили роды в одном из лучших госпиталей Америки. "Уровень медицины в США очень высокий. От комфорта до качества. Все продумано до мельчайших деталей. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", – поведала исполнительница.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 30 Май 2018 в 11:35 PDT

Светлана отметила, что в больничной палате разрешили присутствовать ее близким, однако в самый ответственный момент она попросила родственников покинуть ее. "Со мной была семья и самые близкие люди. Но в родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом, и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", – рассказала артистка сайту "Комсомольская правда".