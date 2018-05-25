Родившая Лобода обнажила грудь и показала ребенка

Светлана Лобода опубликовала первое фото своей новорожденной дочери. Популярную исполнительницу засняли в тот момент, когда она кормила малышку грудью.

На своей официальной странице в Instagram Светлана Лобода поделилась счастьем – она родила второго ребенка. Певица выложила фотографию, на которой запечатлена во время кормления дочери: Светлана без стеснения демонстрирует обнаженную грудь и кроху. "Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", – подписала артистка интимный кадр.

Поклонники не обошли вниманием любимицу. "Ура! Поздравляем 🤗", "Поздравляю! 😻💙 здоровья вам и малышке💕👼💋 "Поздравляю тебя! Счастье и крепкого здоровья малышке и тебе! Пусть она растет и радует вас!😍💐🎉🎈🎈🎈🎈🎈", "ой как я вас поздравляю Светлана! Счастье счастье просто!!🌹🌹🌹растите большими и здоровыми!", "Божечки мой!!! Какая лапуся!!! Здоровья и счастья Вам огромного, красавици Вы наши, очень люблю Ваше творчество (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали фанаты.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Май 2018 в 12:16 PDT

Напомним, Светлана Лобода родила второго ребенка 24 мая в одной из самых престижных клиник Лос-Анджелеса. Вес девочки – три килограмма, рост – 48 сантиметров. Мама и малышка чувствуют себя отлично.

Певица долго не афишировала беременность и выбирала наряды, которые скрывали округлившийся живот. А когда объявила об интересном положении, возникла другая загадка – кто отец ребенка.

Ходили слухи, что артистка близка с 57-летним солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. О романе знаменитостей заговорили летом 2017 года, после того как немецкого музыканта и украинскую певицу заметили вместе на фестивале в Баку.