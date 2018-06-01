Анджелина Джоли снова станет мамой
Джоли примет участие в съемках драматического фильма Come Away. Создатели ленты планируют соединить две знаменитые детские сказки – "Алису в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Питера Пэна" Джеймса Мэтью Барри.
В приквеле Питер и Алиса будут братом и сестрой. Когда в результате несчастного случая погибает их старший брат, они пытаются помочь родителям пережить утрату. Детям приходится выбирать между реальностью и вымыслом, что приводит их в Нетландию и Страну чудес. Роли страдающих от потери мамы и папы исполнят Джоли и Ойелоуо.
Съемки будут проходить в Великобритании, позицию режиссера в картине заняла Бренда Чапман. Проектом занимается кинокомпания Fred Films и Yoruba Saxon Productions.
"Анджелина и Дэвид привнесут красивую химию и глубину в эту волшебную историю, дав зрителям замечательную возможность выйти за пределы ожидаемого", – сказала Чапман изданию Deadline.com
В последнее время Джоли предпочитает работать на территории Соединенного Королевства. Поговаривают, что у звезды роман с британским актером Томом Хиддлстоном, который известен в России как исполнитель роли скандинавского бога Локи в кинематографической вселенной Marvel.
Сообщается, что за кулисами престижной голливудской премии "Золотой глобус" Анджелина пожаловалась Крису Хэмсворту на череду неудач в личной жизни. Предприимчивый актер решил выступить свахой и познакомить красотку со своим другом и коллегой Хиддлстоном, состояние которого, по самым скромным подсчетам, составляет 20 миллионов долларов.
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