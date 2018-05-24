Джоли получила удар в спину от Питта

Анджелина Джоли получила неожиданный удар от Брэда Питта. Из-за того, что актеры не договорились об опеке над многочисленным потомством, голливудская дива не может вывезти детей за границу.

На протяжении двух лет длится бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, которые считались одной из самых красивых и гармоничных пар в зарубежном шоу-бизнесе. Бывшие влюбленные не могут прийти к единому мнению по нескольким пунктам, в частности по опеке над детьми: сыновьями Мэддоксом, Паксом и Ноксом и дочерьми Захарой, Шило и Вивьен.

А недавно выяснилось, что Джоли не может вывезти детей из Америки, сообщает Page Six. Говорят, голливудская дива намеревалась отправиться в столицу Великобритании – сниматься в продолжении сказки "Малефисента". Подразумевалось, что рабочий процесс затянется, поэтому Анджелина решила взять с собой наследников. Однако планы рухнули.

Говорят, из-за такого удара Джоли в ярости. Вместо того, чтобы урегулировать вопрос как можно скорее, красотка устраивает истерики своим близким. "Окружение устало от ее сцен", – пожаловался журналистам источник, который предпочел не называть своего имени.

Публикация от Angelina Jolie PH (@angelinajolie_ph) 15 Май 2018 в 4:32 PDT

Напомним, что брак Анджелины Джоли и Брэда Питта разрушился в сентябре 2016 года. Инициатором развода стала актриса, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с мужем. Позже в интервью Питт признался, что у него были серьезные проблемы с алкоголем, однако он справился с этим, хоть и поздно – у жены лопнуло терпение.

