Сваха свела Джоли с красавчиком-миллионером

Актриса Анджелина Джоли снова на выданье, поэтому ей то и дело приписывают новые романы. Теперь журналисты вменяют звезде любовную связь с британским актером.

В зарубежной прессе муссируется слух о том, что бывшая супруга Брэда Питта уже несколько месяцев находится в романтических отношениях с артистом из Лондона Томом Хиддлстоном, который известен в России как исполнитель роли скандинавского бога Локи в кинематографической вселенной Marvel.

Сообщается, что за кулисами престижной голливудской премии "Золотой глобус", Анджелина пожаловалась своему другу актеру Крису Хэмсворту на череду неудач в личной жизни. Предприимчивый Крис решил выступить свахой и познакомить красотку со своим другом и коллегой Хиддлстоном, состояние которого, по самым скромным подсчетам, составляет 20 миллионов долларов.

Публикация от HIDDLESTON (@hiddlestoned4ever) 28 Май 2018 в 9:18 PDT

Крис начал расхваливать Тома перед звездой, мол, не представляешь с каким чудесным человеком мне удалось поработать, замечательный мужчина и тоже одинок. А уж после того, как Хэмсворт уверил Джоли, что его друг некогда имел виды на нее, актриса незамедлительно потребовала представить их друг другу. Далее они очень долго просто переписывались, после чего у знаменитостей начался бурный роман, сообщает таблоид Gossip Cop.

Публикация от Tom Hiddleston (@twhiddleston) 22 Авг 2016 в 1:03 PDT

Добавим, что несколько месяцев назад Джоли приписывали роман с актером Эдом Скрейном. Тогда знакомый Джоли сообщил журналистам, что Анджелина всерьез заинтересовалась своим коллегой по фильму. "Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками", – заявил анонимный источник порталу Сelebrityinsider.org. Однако позже эта информация не подтвердилась.