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Босая Анисина пустилась в пляс после победы в войне за наследство

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Актер Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина в суде борются за наследство покойной бизнеследи Людмилы Браташ. Очередное заседание закончилось в пользу звездной пары. Знаменитости с огоньком отпраздновали это событие.
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Московский городской суд оставил без изменений решение Кунцевского суда по скандальному делу, вынесенное в пользу шоумена и Марины Анисиной. Иск сестры бизнесвумен Светланы Романовой был отклонен.

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Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

После заседания влюбленные отправились в один из караоке баров столицы, чтобы песнями и плясками отметить свой триумф. Марина и Никита отдохнули на всю катушку: в своем Instagram шоумен опубликовал ролик, на котором фигуристка, почему-то босиком, поет ему хиты ушедшей эпохи. "Мы – белые розы в этой жизни, – ликуем от явной, реальной победы и от победной тризны!" – поделился Джигурда в микроблоге.

Поклонники поздравили пару с победой, однако отметили, что у Анисиной лучше получается кататься, нежели петь." Я очень за вас переживала!Вы много перенесли, но все уже позади! С большой Победой! 👏 Браво! Молодцы!!!👏👏👏☘️🍀☘️☀️💕🌷🌷🌷🌷🌷🧚‍♀️🧚🏿‍♂️🧚‍♀️☀️🎼🎹", "Мне тоже кажется что я хорошо пою, когда выпью...", "Ааа..зачем???", "Шатунов в шоке наверно🤔😂😂", – комментировали подписчики.

Добавим, что родственница Браташ не верит в подлинность завещания, по которому все нажитое Людмилой отходит в собственность звездной парочки. Романова утверждает, что актер изнасиловал ее сестру и намекает на его причастность к смерти Людмилы. Джигурда отрицает эти обвинения.Если суд признал завещание Браташ, то шоумен и фигуристка получат многомиллионное состояние бизнесвумен, а также недвижимость в России и за рубежом, сообщает StarHit.

Автор: Руслана Алексеева8 мая 2018, 19:01
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