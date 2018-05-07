Случилась беда: Поклонники собирают деньги для Аллегровой

Императрице эстрады требуется помощь. Смотреть на ее потасканный наряд уже нет сил.

Поизносилась императрица, поиздержалась – заносила костюм до дыр. Поклонники Ирины Аллегровой обратили внимание, что она если и выходит в свет, то всегда в одном наряде – а-ля камзол. И так он уже всем осточертел, что нервы поклонников не выдержали.

"Беда, беда с костюмами – везде один наряд. На телевидении, на свадьбе, на дне рождения – так примелькался этот наряд, что сил нет", "Грустно и обидно, когда приходится довольствоваться малым, ведь профессия требует от певца способности постоянно удивлять", "По фоткам уже не поймешь, что за мероприятие – камзол прежний, только фон меняется. Как же можно так забить на себя? Гардероб ведь является одной из важных составляющих артиста", "Вспоминаю прошлые годы – там и платья, и костюмы. Но куда все делось? Ирина Аллегрова и так не частый гость на светских мероприятиях, так еще и ходит в одном и том же", "Хоть бы гардероб с этим опостылевшим камзолом у нее украли!", "Давайте собирать деньги на новую одежду для Аллегровой. Админ, организуй фонд!", – пишут поклонники на странице артистки в социальной сети "ВКонтакте".

Аллегровой бы брать пример с Филиппа Киркорова. Например, на прошлогоднюю "Новую волну" в Сочи он привез 20 чемоданов одежды. "А как иначе? Я же должен удивлять зрителей, давать им возможность обсудить меня, мои образы. Поэтому и вооружился, что называется, до зубов, – пояснил поп-король. – А артист должен подобрать костюму в соответствии с исполняемой песней, погодой, декорациям. Например, на дне кино на "Новой волне" мне предстояло исполнить песню "В саду Эдемововом" из кинокартины "Любовь в большом городе-2". Поэтому я выбрал дорогой костюм в таком стиле – от прекрасных дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана".