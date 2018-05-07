Родит на днях: Малахов подтвердил беременность 46-летней Кудрявцевой

Разговоры о беременности Кудрявцевой появились еще в начале весны. В тот момент многие заметили изменения в фигуре артистки. После одного из выпусков шоу с Лерой Кудрявцевой все сомнения сразу же пропали, так как был отчетливо виден большой живот ведущей.



"Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – откровенно заявил всезнающий Андрей Малахов. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. В авторской колонке для StarHit Малахов рассказал, как Кудрявцева и ее супруг готовятся к пополнению в семействе. "В последние "вольные" дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи", – сообщил он.

Интересно, что в начале марта корреспондент Dni.Ru прямо спросил Кудрявцеву: "Желтая пресса то и дело пишет, что вы беременны. Когда же, наконец, слухи обретут реальное воплощение?" "Я спокойно на это реагирую. Как говорится, их слова да богу в уши!" – полушутя ответила Лера. Тогда, кстати, она точно не сказала, будет ли вести в этом году премию "МУЗ-ТВ" в июне. Мол, могут возникнуть обстоятельства личного характера.

Теперь же стало известно, что беременность не помешает Кудрявцевой в паре с Максимом Галкиным работать на церемонии. Несколько лет назад глубоко беременная Ксения Собчак тоже работала на этой премии.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Май 2018 в 3:01 PDT

Напомним, что единственный сын телеведущей Жан родился 28 лет назад в браке с музыкантом группы "Ласковый май", барабанщиком Сергеем Ленюком. Но семейная жизнь пары не удалась. Мужа часто не было дома, а позже Лера узнала, что он ей изменяет. Не принесло счастья теледиве, как пишет "КП", и второе замужество. Второй супруг – столичный бизнесмен – занял у нее 300 тысяч долларов и не вернул. Потом этот "аферист" попал в тюрьму. С нынешним мужем Игорем Макаровым Лера Кудрявцева уже пять лет вместе.