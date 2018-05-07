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Шоу-бизнес

В Сети появились интимные фото Фриске с мужем

Наталья Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала фотографии, на которых запечатлена со своим супругом Сергеем Вшивковым. На снимках влюбленные нежно обнимаются и целуются.

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Наталья Фриске со своим супругом Сергеем Вшивковым отправилась отдыхать за границу. Судя по геолокации, которую указала Наталья на своей страничке в Instagram, влюбленные отдыхают на Шри-Ланке.

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Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

"Радуйтесь жизни, смейтесь от счастья,/Улыбок не прячьте назло всем несчастьям./Живите! Любите безумно и страстно!/Грустить не спешите! Ведь жизнь так прекрасна!.." – написала Фриске рядом с фотографией интимного содержания – супруги обнимаются и нежно целуются на пляже.

Подписчики пришли в восторг от увиденного. "Наташа, какая вы красивая!", "Красавчики!!!👍🌞🌴🌊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мир двоих не понять миллиардам ...💑❤️❤️❤️", "Как хорошо и правильно все сказано!😘 Отличного вам отдыха, море позитива и океан улыбок😊. Жизнь прекрасна! 🌅", "Хорошего отдыха", "Потрясающий кадр", "Искренняя любовь! Бесконечной любви вам...❤️❤️❤️" – прокомментировали фото поклонники.

Говорят, Наталья набирается сил перед важным событием. Молодая женщина готовится к выступлению на благотворительном концерте "Жанна Фриске – Я рядом!", который пройдет в октябре в Москве, в Театриуме на Серпуховке. Наталья выступит дуэтом с бывшим солистом группы "Турбомода" Александром Поповым.

По его словам, они с Натальей давно дружат, живут рядом и ходят друг к другу в гости. "В конце прошлого года предложил сделать что-то совместное. Так родилась песня "Две планеты", записали ее прямо дома. Когда выложил композицию в Сеть, не ожидал такого успеха. Люди писали, что это хит и Наташке надо возвращаться в шоу-бизнес", – цитирует Александра Попова Starhit.

Автор: Наталья Аряева7 мая 2018, 08:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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