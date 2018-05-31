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Шоу-бизнес

"Лучше разойтись": Лена Темникова откровенно о разрыве отношений

Елена Темникова. Кадр youtube.com
Елена Темникова дала откровенное интервью. Певица рассказала о работе с Максимом Фадеевым и решении уйти из его группы SEREBRO.
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Бывшая солистка девичьего коллектива SEREBRO, а ныне самостоятельная певица Елена Темникова стала гостьей казахстанской передачи "The Эфир". Артистка подробно объяснила, почему на пике популярности покинула группу. По признанию Темниковой, ей не нравился тот образ, который девушкам придумал продюсер Максим Фадеев.

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 Елена Владимировна Темникова

Елена Владимировна Темникова Певица

Лена дала понять, что стеснялась той степени откровенности, которую ей регулярно нужно было транслировать в массы. "У меня были разговоры с продюсером… Это были лично мои комплексы, я обычно воспитана, всегда стеснялась своего тела. Мне было очень тяжело носить что-то выше колен, мне было некомфортно в декольте. Я понимала, что о нас думают, хотя это был всего лишь образ! Но мне в нем было непросто. Откровенно скажу: я просила меня как-то прикрывать, но сексуальность… Она все равно работает", – отметила Лена Темникова.

В итоге певица приняла решение покинуть коллектив, причем, по ее словам, предупредила о своем уходе за полтора года. Однако отношения с другими участницами группы стали портиться настолько быстро, что Темникова выплатила неустойку за преждевременный уход. Лена не уточнила, какую сумму пришлось выложить, но сказала, что в ней шесть нулей.

"Я не хотела больше выступать в группе. У нас накалялись отношения, хотя раньше мы были близкими подругами. Не хочу сор из избы выносить, мы понимали все: лучше разойтись", – заключила певица.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Темникова сказала, что сейчас не общается с девочками из группы. У нее свое творчество, где нет места продюсеру. Всем занимается сама, поэтому может позволить себе выглядеть так, как хочет. Теперь Лена выходит на сцену в весьма закрытых нарядах, а сексуальность позволяет себе лишь в соцсети, где выкладывает фото в купальниках.

Автор: Наталья Аряева31 мая 2018, 13:10
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