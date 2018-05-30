Как живет Иглесиас после расставания с Курниковой и детьми

Почти месяц прошел с тех пор, как Энрике Иглесиас оставил Анну Курникову и их малышей, чтобы отправиться в мировое турне. Популярный латиноамериканский исполнитель кочует с места на место.

1 мая в последний раз Энрике Иглесиас публиковал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фото, сделанное дома. На снимке счастливый певец запечатлен со своим ребенком. Теперь артист с завидной регулярностью постит фотографии и видео с концертов, которые дает по всему миру.

График популярного исполнителя распланирован на месяцы вперед. Так, 27 мая Энрике выступил в израильском Тель-Авиве, а 30-го его уже ждут в португальском Лисабоне. Стоит порадоваться и его российским фанатам. 1 июня горячий красавчик выступит в Москве. А 3 июня певец представит свою программу в датском Копенгагене.

Иглесиас буквально всю жизнь живет на чемоданах. Журналисты, внимательно проанализировавшие аккаунт артиста, пришли к выводу, что дома он практически не бывает. Энрике кочует с места на место, живет в поездах, самолетах и автомобилях, а перед его глазами проносятся разные города и страны. Репортеры задались вопросом, понимает ли Иглесиас, перед народом какого государства он на сей раз выступает.

А ведь Энрике уже 43 года. Несмотря на то что певец упорно выжимает из себя секс и молодость, облачаясь в модные юношеские наряды, многие поклонники уверены, что Иглесиасу пора сбавить обороты и побольше проводить времени дома. К тому же давняя возлюбленная, прославленная российская теннисистка Анна Курникова, зимой прошлого года подарила ему очаровательных малышей.

Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) 23 Май 2018 в 2:49 PDT

Влюбленные воспитывают сына Николаса и дочь Люси. Недавно Анна выложила на своей страничке в Instagram забавное видео с наследницей, а до этого – фото, на котором демонстрирует округлившийся живот. Согласно подписи, на снимке Курникова запечатлена на 37-й неделе. Однако в комментариях фанаты выразили недоумение – дескать, для двойни и такого большого срока живот у спортсменки подозрительно мал.