Курникова вызвала ажиотаж новым видео ребенка от Иглесиаса

Анна Курникова порадовала фанатов. Прославленная спортсменка опубликовала новое видео, на котором запечатлена вместе с дочерью от Энрике Иглесиаса.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Курникова выложила ролик, где запечатлена с дочкой Люси. Теннисистка с пристегнутым к ней приспособлением, в котором находится малышка, отплясывает под новый хит возлюбленного, известного латиноамериканского исполнителя Энрике Иглесиаса.

При этом маленькая Люси дает понять, что ей очень нравится музыка – крошка трясет ножками и ручками в такт. "Маленькая, пожалуйста, не наследуй маминых танцевальных движений", – подписала забавный ролик Курникова, сопроводив текст многочисленными смайликами.

Подписчики пришли в восторг. Фанаты на разных языках осыпали комплиментами Анну и Люси. "Спасибо за показ такого милого видео) Люси прелесть! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я в восторге!", "Какая прелесть )))", "Аня ты классная просто шикарная любимая", "Боже я не могу какие классные милые ножки!!", "Необыкновенна ❤️️", "ну вы классные", "Хорошннькие такие", "Красоточки 👯‍♀️💕", "Это восхитительно!)))", "Какая красотка! Энергия через экран передается!" – высказались восхищенные подписчики.

Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) 23 Май 2018 в 2:49 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в декабре 2017 года. Теннисистка родила певцу двойню – сына Николаса и дочь Люси. Отметим, что Курникова опубликовала лишь одну фотографию, причем с одним из детей.

