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Убитый горем Садальский пожаловался на жесткого Собчака

Станислав Садальский. Кадр 1tv.ru
Актер Стас Садальский удивил поклонников откровенным рассказом. Артист вспомнил о трагической гибели своего брата и о том, как бывший мэр Петербурга Анатолий Собчак мешал ему похоронить усопшего.
прочитано 1295 раз

Свой рассказ Садальский начал с того, как познакомил брата Сергея с актером Александром Шурыгиным. Совместное увлечение новоиспеченных друзей спиртным привело к смертельному ДТП.

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Станислав Юрьевич Садальский актер

"Когда после пивного бара Шурыгин сел за руль и загнал свой жигуленок той стороной, где сидел Сергей, под грузовик, он все отчетливо понимал. Он не бросился вызывать "скорую", а вызвал знакомого гаишного чиновника, и при нем, "чтобы унять дрожь в руках", выпил из горла бутылки коньяк", – написал артист в своем Instagram. Он признался, что видит в случившемся и свою вину.

Однако после трагедии Садальский столкнулся с очередной трудностью. Когда актер захотел похоронить брата на Волковском кладбище, ему на пути встал экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

"Тот сначала отказал: "Нет, Стас, там хоронят только выдающихся деятелей культуры, актеров, политиков. А твой брат простой рабочий", – вспоминает артист. "Я, помню, тогда спросил: "Что ж, мне самому умереть, чтобы там было место?". И Собчак разрешил, за что я буду благодарен ему всегда", – добавил он.

Садальский выразил надежду, что он найдет покой рядом с родственником. "Здесь нашел свой последний приют мой брат, здесь же, надеюсь, буду лежать и я...", – резюмировал артист.

Автор: Михаил Вштанов29 мая 2018, 22:08
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Как менялся Стас Садальский

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