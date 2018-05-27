Садальского добила вакханалия у Малахова

В эфире программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым произошел скандал. О случившемся высказался знаменитый актер Станислав Садальский.

Артист сделал громкое заявление на своей странице в социальной сети Instagram. Он негативно высказался о том, что происходило во время записи передачи.

"Ужас ужасный, был между продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым и экс-участником легендарного коллектива Владимиром Левкиным показанный вчера в "Привет, Андрей!". В рамках проекта его участники и ведущий вспоминали звезд дискотек 90-х, и под занавес шоу в студии появился Бари Алибасов, но вместо того, чтобы ностальгировать о своем детище, он принялся ругать отсутствовавшего в студии Владимира Левкина, с которым в свое время продюсер "некрасиво расстался" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – написал он. Артист с сожалением заметил, то гневный монолог Алибасов никто не прервал.

Скандал практически вывел из себя Садальского. "Но не надо основателю НАНА было злится, злость отвратительное качество на экране, ярость ДА!" – добавил он.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 27 Май 2018 в 3:15 PDT

Пользователи тут же принялись комментировать заявление Садальского. "Да Малахова уже достал, одна и та же вакханалия из передачи в передачу, тьфу", – написал один из участников беседы. "Ужасно вел себя Алибасов! Ему нужно было видимо чем-то шокировать публику как он это любит, вот и шокировал... и это ещё много чего вырезали!" – добавил другой.