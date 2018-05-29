54-летний Зверев объяснил болезненную страсть

У поющего парикмахера более сотни "властных" головных уборов. Звезда просто в шоке!

54-летний Сергей Зверев считается главной "куклой Барби" российского шоу-бизнеса. Подведенные глаза, высокая платформа ботильонов, дамская сумочка и женские очки со стразами – поющий стилист всегда в образе. Но главный его атрибут – это корона. Кажется, он в ней даже спит! По крайней мере, без этого головного убора его никто в свете не видел.

"У меня большая коллекция корон. Даже не знаю, сколько их у меня. Я их никогда не считал, но их точно больше ста, – признался парикмахер корреспонденту Dni.Ru на премии Ru.TV. – Они целую гардеробную занимают. Звезда уже просто в шоке! Есть настоящие шедевры ювелирного искусства. Мне и поклонники их дарят, и сам придумываю. Короны я ношу много лет. Знаю, что мне идет, а что нет".

Ранее в интервью Dni.Ru Зверев заявил, что не считает себя фриком, и обижается, когда к нему относятся как к пугалу или посмешищу. "Я не фрик, это вы фриков еще не видели. Это из меня секс так прет! Я лауреат многих конкурсов парикмахеров, а вы мне – "фрик!" – возмутился Сережа. – Мы же звезды. Должны удивлять, радовать, блистать. А если ты хочешь жить серо и скучно, значит, меняй профессию".

Сергей признается, что над созданием запоминающихся образов колдует сам – никому не доверяет. А вот увидеть его с ножницами и расческой в руках нереально. "У меня же туры, концерты, гастроли, так что стричь уже времени нет!" – заверил артист.

А вот Сергей Зверев – младший отказался идти по стопам знаменитого отца и быть частью тусовки. Он перестал принимать финансовую помощь от звезды, отказался выходить на мероприятия и эпатажно краситься. Парень переехал в деревню – подальше от корон и каблуков знаменитого папы.